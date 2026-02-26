Στην συνάντηση στην Περιφέρεια, συμμετείχαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας και τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου Αντώνης Τζέτζος και Παύλος Νικηφόρος.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου ευχαρίστησαν την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη για την στήριξη του εγχειρήματος ενώ στην συνάντηση εξετάστηκαν και άλλα αναπτυξιακά θέματα της τοπικής επιχειρηματικότητας.