Κατάφερα επιτέλους να επισκεφτώ το Γιους Κάμπος, ένα μικρό οροπέδιο που βρίσκεται στην κοιλάδα του Αμαρίου του νομού Ρεθύμνης, 31 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου.

Η ονομασία του κάμπου, σύμφωνα με μια εκδοχή, προέρχεται από την τοπική γενική «τση Γιούς ο Κάμπος», η οποία στο κρητικό ιδίωμα σημαίνει «ο κάμπος της Ηούς». Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ο κάμπος έλαβε την ονομασία αυτή από τα κοπάδια αιγών που έβοσκαν εκεί από την βυζαντινή ακόμη περίοδο.

Το οροπέδιο είναι γνωστό για την εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα του, η οποία περιλαμβάνει αρκετά ενδημικά φυτά. Ειδικότερα, η κόκκινη άγρια τουλίπα (Tulipadoerfleri), είναι ένα από ενδημικά είδη τουλίπας στην Κρήτη, που ευδοκιμεί μόνον εκεί. Γι’ αυτήν την κόκκινη τουλίπα έκανα αυτό το 3ωρο σχεδόν ταξίδι. Βρήκα αρκετές απ’ αυτές τις τουλίπες, που αυτήν την περίοδο γνωρίζουν την τελευταία φάση της ανθοφορίας τους. Το είδος έχει ανακηρυχτεί προστατευόμενο με προεδρικό διάταγμα από το 1981, λόγω του ότι εντοπίζεται παγκοσμίως μόνο στον Γιους Κάμπο.

Παράλληλα, στον κόμπο φύονται πολλά σπάνια είδη ορχιδέας που προσελκύουν κάθε χρόνο δεκάδες βιολόγους από όλη την Ευρώπη. Πάνω από πέντε είδη ορχιδέας μπορεί να συνυπάρχουν σε ένα τετραγωνικό μέτρο! Στη διάρκεια της επίσκεψής μου θαύμασα τις πάρα πολλές ορχιδέες OrchisItalica, τις ορχιδέες Pauciflora (ορχιδέα η ολιγανθής), τα πολύχρωμα μελισσάκια (οφρύς), το είδος Ανακαμπτίς που είναι γνωστό και ως «Κόρη της Λαμπρής» κά. Ένας παράδεισος είναι η Κρήτη μας!

