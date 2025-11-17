Συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες (16.11.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης δυο ημεδαποί (43χρονος και 26χρονος) και 21χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεναν κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.