Θλίψη επικρατεί ολόκληρη την Κρήτη για το χαμό ενός νεαρού που τραυματίστηκε θανάσιμα, στη διάρκεια τροχαίου δυστυχήματος σήμερα το μεσημέρι, στον Βόρειο Οδικό ‘Αξονα Κρήτης, ανάμεσα στην Αγία Πελαγία και το Φόδελε.

Ο νεαρός, που δεν είχε συμπληρώσει το 18ο έτος της ζωής του, άγνωστο πώς, ενώ οδηγούσε φορτηγό όχημα, αυτό ξέφυγε από την πορεία του και ντεραπάρισε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, έχει ήδη συλληφθεί ο υπεύθυνος του εργοταξίου κοντά στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα επί του ΒΟΑΚ, ενώ αναζητείται και ο πατέρας του νεαρού, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την υπόθεση διερευνά το τμήμα τροχαίας ΒΟΑΚ.