Το 2022 οι κάτοικοι του Δήμου Αμαρίου στην Κρήτη είχαν για πρώτη φορά καταγγείλει τη δράση των τριών κτηνοτρόφων από τα Βορίζια εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε μόλις προ δεκαημέρου δικογραφία για εκβίαση, φθορές, πλαστογραφία κ.ά. Τον Ιούλιο του 2022, ούτε ένας ούτε δύο, αλλά συνολικά 107 πολίτες από τους Δήμους Αμαρίου και Φαιστού είχαν συντάξει και κοινοποιήσει αναφορά προς τον τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Οι υπογράφοντες στρέφονταν κατά των τριών κτηνοτρόφων από τα Βορίζια (διατηρούν συγγενική – οικογενειακή σχέση μεταξύ τους). Τους κατήγγειλαν, μεταξύ άλλων, ότι καταπατούσαν τις εκτάσεις τους καθώς και ότι με τα κοπάδια τους προκαλούσαν εκτεταμένες φθορές σε ελαιοκαλλιέργειές τους.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2024, πέντε ιδιοκτήτες γης κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά εις βάρος τους, καταγγέλλοντας ότι οι τρεις κτηνοτρόφοι συνέχιζαν ανεμπόδιστοι τη δράση τους: να καταπατούν τη γη τους, να προκαλούν με τα κοπάδια τους ανεπανόρθωτες ζημιές στους ελαιώνες και να απειλούν με βία όποιους τολμούσαν να σταθούν εμπόδιο στη δράση τους. Η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει την πενταετή αδυναμία της να ελέγξει τη δράση των τριών κτηνοτρόφων σε μια σειρά από παραμέτρους. Οπως, για παράδειγμα, ότι η παρακολούθηση των υπόπτων ήταν αδύνατη καθώς ανέπτυσσαν δράση σε δυσεπιτήρητα μέρη.

Τελικά, η έρευνα που οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος των τριών αλλά και ακόμα εννέα συνεργών τους ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 κατόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα Δημήτρη Γκύζη. Ο τελευταίος εποπτεύει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που συνέταξε τη δικογραφία, με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2026. Την έρευνα έφερε εις πέρας το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Από την έρευνα των στελεχών του τμήματος επιβεβαιώθηκε ότι οι ύποπτοι καταπατούσαν ιδιόκτητες εκτάσεις, τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για τη βόσκηση των κοπαδιών τους, αδιαφορώντας για τις ζημιές που προκαλούσαν σε δενδρώδεις και μη καλλιέργειες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ζημία που προκλήθηκε από τη δράση τους ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, ενώ απειλούσαν με τη χρήση σωματικής βίας όσους επιχειρούσαν να εναντιωθούν στη δράση τους. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση με θύματα τους ιδιοκτήτες αγροτικής περιουσίας στην περιοχή Σάτα, στο Ρέθυμνο. Το κοπάδι των κτηνοτρόφων είχε κατ’ επανάληψιν προκαλέσει ζημιές στους ελαιώνες. Οταν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της γης αποπειράθηκαν να τους απαγορεύσουν να βόσκουν τα ζώα τους μέσα στους ελαιώνες, εκείνοι τους απείλησαν με τη χρήση βίας, προειδοποιώντας τους μάλιστα να μην καταγγείλουν το παραμικρό στην αστυνομία. Η μεταξύ τους αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω, με τους τρεις διωκόμενους κτηνοτρόφους να «φωτογραφίζονται» από την ΕΛ.ΑΣ. ως τα άτομα που έκοψαν, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ψαλίδι, περίπου 400 ρίζες από ελαιόδεντρα. Συμπληρωματικά, φέρεται να βρίσκονται και πίσω από τον εμπρησμό του αυτοκινήτου τού ενός από τους ιδιοκτήτες της αγροτικής περιουσίας.

Παρόμοια δράση φέρεται να έχουν αναπτύξει εναντίον και άλλων ιδιοκτητών εκτάσεων με ελαιόδεντρα στην ίδια περιοχή. Ενας από αυτούς διατηρούσε έκταση 45 στρεμμάτων αποτελούμενη από 400 χονδροελιές, 184 ελαιόδεντρα και χαρουπιές, την οποία είχε περιφράξει. Τον Δεκέμβριο του 2022, άγνωστοι προκάλεσαν με πριόνι φθορά σε 134 ελαιόδεντρα. Οταν ο παθών προσπάθησε να πραγματοποιήσει εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς, άγνωστοι παραβίασαν την περίφραξη, οδήγησαν τα ζώα τους για βόσκηση εντός της καλλιεργήσιμης έκτασης και τελικά προκάλεσαν την οριστική καταστροφή του ελαιώνα. Παρότι μάρτυρες κατονομάζουν ως αυτουργούς τους ίδιους –σήμερα– διωκόμενους κτηνοτρόφους, ο παθών αρνήθηκε να τους κατονομάσει, με τη σχετική δικογραφία να καταλήγει τελικά στο αρχείο αγνώστων δραστών.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάστηκαν και οι επιδοτήσεις που τυχόν είχαν εισπράξει οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προέκυψε ότι τόσο οι τρεις κτηνοτρόφοι όσο και στενά συγγενικά τους πρόσωπα εισέπραξαν, στο διάστημα από το 2021 έως το 2025, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ υπό μορφή επιδοτήσεων για ακίνητα και βοσκοτόπους που φυσικά δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ