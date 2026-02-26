Η πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου αποτελεί κάθε χρόνο το πιο ξεχωριστό κεφάλαιο της σχολικής ζωής.

Το φετινό ταξίδι με βασικό προορισμό στην μαγευτική Πράγα δεν ήταν απλώς μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, αλλά μια εμπειρία ζωής που θα συνοδεύει για πάντα τους μαθητές που συμμετείχαν.

Από την πρώτη στιγμή της αναχώρησης μέχρι την επιστροφή, το ταξίδι «τα είχε όλα»: ενθουσιασμό, γέλιο, συγκίνηση, ιστορικές περιηγήσεις και αυθόρμητες στιγμές που έφεραν τους πάντες , μαθητές και συνοδούς πιο κοντά.

Την πρώτη μέρα στη Πράγα υπήρξε περιήγηση στην Παλιά Πόλη, το Αστρονομικό Ρολόι, και στην Πλατεία Βέντσεσλας Τέλος πραγματοποιήθηκε νυχτερινή κρουαζιέρα στον Μολδάβα, με τα φώτα της πόλης να καθρεφτίζονται στο νερό.

Την δεύτερη μέρα, η εκδρομή οδηγήθηκε στο κοσμοπολίτικο Κάρλοβυ Βάρυ, με τις φημισμένες θερμές πηγές, που είναι η πιο διάσημη λουτρόπολη της Τσεχίας. Το βράδυ υπήρξε επίσκεψη στο γνωστό και φημισμένο μαύρο θέατρο που είναι ένα μοναδικό είδος θεατρικής παράστασης που βασίζεται στην οπτική ψευδαίσθηση και τη χρήση του υπεριώδους φωτός (UV).

Την Τρίτη μέρα η μέρα μια ομάδα μαθητών επισκέφθηκε το Strahov Library που βρίσκεται εντός του Μοναστηριού Στράχοφ και στεγάζει περίπου 200.000 τόμους. Στη συνέχεια έγινε αρχικά επίσκεψη στο Εθνικό Τεχνολογικό Μουσείο της Πράγας, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς επιστήμης και βιομηχανικής κληρονομιάς στην Κεντρική Ευρώπη. Ακολούθησε επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο, στην Πλατεία Βέντσεσλας που στεγάζει θησαυρούς της φυσικής ιστορίας, της εθνογραφίας και της αρχαιολογίας. Τέλος υπήρξε και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της Πράγας.

Την τέταρτη μέρα υπήρξε επίσκεψη στο παραμυθένιο Τσέσκυ Κρούμλοβ, όπου το επιβλητικό κάστρο και τα λιθόστρωτα σοκάκια μάς ταξίδεψαν σε μια άλλη εποχή.

Την Πέμπτη μέρα έγινε περιήγηση στα ιστορικά σημεία της Πράγας. Μεταξύ άλλων στην Καστρούπολη, που απλώνεται πάνω στο βράχο της Μάλα Στράνα. Υπήρξε απεριόριστος θαυμασμός για τον γοτθικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίττου που διαθέτει πάρα πολύ εντυπωσιακά βιτρό στον οποίο υπήρξε περιμετρική εξωτερική περιήγηση.

Παρακολουθήθηκε η αλλαγή της φρουράς στο Κάστρο της Πράγας που πραγματοποιείται καθημερινά στις 12:00 το μεσημέρι με επίσημη τελετή, μουσική και έπαρση σημαίας στην πρώτη αυλή.

Στον δρόμο προς την Παλιά πόλη φωτογραφήθηκε η Μικρή πόλη γνωστή ως Μάλα Στράνα και στη συνέχεια υπήρξε περιήγηση στη γραφική γοτθική Γέφυρα του Καρόλου !

Την έκτη και τελευταία μέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψή στο Τερεζίν. Ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης βόρεια της Πράγας, όπου περισσότεροι από 150.000 Εβραίοι στάλθηκαν και κρατήθηκαν πριν σταλούν σε στρατόπεδα εξόντωσης. Εκεί, μέσα στη σιωπή και τον σεβασμό, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με μια σκοτεινή σελίδα της ιστορίας και συνειδητοποίησαν τη βαθύτερη αξία της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με την περιήγησή στη Δρέσδη, μια πόλη που συνδυάζει μοναδικά την ιστορική μνήμη με τον σύγχρονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Βέβαια, πέρα από τα αξιοθέατα και τις ξεναγήσεις, αυτό που έκανε την εκδρομή πραγματικά ξεχωριστή ήταν οι στιγμές που έζησαν όλοι μαζί συνοδοί και μαθητές: οι συζητήσεις στα δωμάτια και στο λόμπι, τα γέλια στα λεωφορεία, οι βραδινές έξοδοι, ακόμη και οι μικρές δυσκολίες — όπως η ίωση που ταλαιπώρησε ορισμένους — που τελικά έγιναν μέρος μιας κοινής εμπειρίας που μας ένωσε όλους ακόμα περισσότερο.

Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «η ασθένεια θα περάσει, αλλά όσα ζήσαμε θα μείνουν».

Μετά την επιστροφή, τα μηνύματα στην ομάδα της εκδρομής ήταν γεμάτα ευχαριστίες, συγκίνηση και αγάπη. Το viber της εκδρομής παραμένει ενεργό, φιλοξενώντας φωτογραφίες και βίντεο από μια εβδομάδα που θα θυμόμαστε όλοι για χρόνια.

Όλοι, συνοδοί και μαθητές , επιδεικνύοντας υπευθυνότητα, φροντίδα και αδιάκοπη παρουσία συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του ταξιδιού. Χωρίς τα παραπάνω συστατικά το μαγικό φίλτρο της εκδρομής δεν θα ήταν το ίδιο επιτυχημένο.

Μετά την επιστροφή με γεμάτες πλέον τις μπαταρίες οι μαθητές θα διανύσουν το τελευταίο κομμάτι της σίγουρης επιτυχίας τους . Οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι μπροστά τους, όμως επέστεψαν πιο ώριμοι, πιο δεμένοι και πιο έτοιμοι να διεκδικήσουν τους στόχους τους.

Γιατί τελικά, το σημαντικότερο «μάθημα» δεν είναι αυτό που γράφεται στον πίνακα, αλλά αυτό που μένει στην καρδιά

Με εκτίμηση, οι συνοδοί καθηγητές:

ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΣΑΛΓΙΝΗ ΧΡΥΣΗ