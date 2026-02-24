Το απόγευμα της Κυριακής της Τυρινής 22 Φεβρουαρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος χοροστάτησε εκ του παραθρονίου κατά τον Α’ Κατανυκτικό Εσπερινό της Συγχωρήσεως. Μίλησε για τις ευαγγελικές αρετές τις οποίες οι πιστοί πρέπει να αναπτύξουν κατ’ αυτή την ευλογημένη περίοδο, επισημαίνοντας το του υμνογράφου “νηστεύοντες αδελφοί σωματικώς, νηστεύσωμεν και πνευματικώς”.

Προ του “Δι’ ευχών” αντάλλαξε τον ασπασμό της Συγχωρήσεως με τους παρευρεθέντες πατέρες και πιστούς, ευχόμενος την “Καλή Σαρακοστή”.

Το πρωί της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου τέλεσε τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως, επί τη μνήμη της Α’ και Β’ Ευρέσεως της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

