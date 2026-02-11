Καταστάσεις απείρου κάλλους απολαύσαμε και μάλιστα σε… συνέχειες, τη Δευτέρα το βράδυ και χθες το βράδυ, στη συνεχιζόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου. Αφορμή, η μακρά και επίπονη πολύωρη συζήτηση επί του αιτήματος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Ψαράδων και Φίλων της Θάλασσας η οποία εξελίχθηκε στην προχθεσινή και χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ., όπου ξιφούλκησε η δημοτική αρχή με τη μειοψηφία, με παράλληλα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πολλοί αιρετοί της πλειοψηφίας τάχθηκαν με το αίτημα των ερασιτεχνών, στο πλαίσιο εφαρμογής πιο «κοινωνικής» τιμολογιακής πολιτικής από τη δημοτική ανώνυμη εταιρεία που διαχειρίζεται τη μαρίνα…

Σε πολύ ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα ξεκίνησε και εξελίχθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα. Κατόπιν διακοπής της συνεδρίασης, τα μεσάνυχτα, ύστερα από πολύωρη συζήτηση, συνεχίστηκε χθες η αντιπαράθεση των ερασιτεχνών ψαράδων και φίλων της θάλασσας (αλλά και ιδιοκτητών επαγγελματικών τουριστικών σκαφών) με τη δημοτική αρχή και τη διοίκηση της ΔΑΕΑΝ, για την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται το 2026, με την οποία καταργήθηκαν οι εκπτώσεις που είχαν δοθεί στο παρελθόν.

Η ένταση πυροδοτήθηκε στην έναρξη της συζήτησης με καταγγελία του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θ. Χαριτάκη, για «κατάχρηση εξουσίας και σαφή παράβαση καθήκοντος» κατά της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφίας Καραμανώλη, γιατί αντί να εισάγει το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης μετά τη συλλογή υπογραφών 8 δημοτικών συμβούλων, δήλωσε ότι αντί 8 απαιτούνταν 9 ψήφοι, γι’ αυτό και το θέμα εισάγεται με απόφαση του δημάρχου και λήψη απόφασης εφόσον κριθεί απαραίτητο για αναπομπή του θέματος του τιμολογίου της μαρίνας για τους ψαράδες στο Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ, ως αρμόδιο να τη λάβει.

Αντίστοιχα συγκρουσιακό ήταν το κλίμα και στη χθεσινοβραδινή συζήτηση, όπου η συζήτηση επί του θέματος ολοκληρώθηκε με την ψήφιση της πρότασης που έφερε ο Δήμαρχος και σύντομες καταγγελτικές τοποθετήσεις από πλευράς των κ.κ. Θ. Χαριτάκη και Χ. Αλεξάκη, περί πολιτικών σκοπιμοτήτων και μεθοδεύσεων από την πλειοψηφία.

Η χθεσινή πρόταση του δημάρχου

Η χθεσινή συνεδρίαση ξεκίνησε απευθείας με την κατάθεση πρότασης για το όλο ζήτημα από τον Δήμαρχο Μαν. Μενεγάκη.

«Η δημοτική αρχή, μέσω της ΔΑΕΑΝ, προχώρησε νόμιμα σε αναπροσαρμογή των τελών της μαρίνας, βάσει κοστολογικής μελέτης βιωσιμότητας που είχε ανατεθεί από την προηγούμενη διοίκηση. Η αναπροσαρμογή κρίθηκε αναγκαία, καθώς η τιμολόγηση παρέμενε χωρίς προσαρμογή με βάση το 2009 και με αλλεπάλληλες εκπτώσεις, ενώ στο μεταξύ το κόστος υλικών, υπηρεσιών και ο πληθωρισμός έχουν αυξηθεί αθροιστικά κατά περίπου 27%. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσαν οι επαγγελματίες αλιείς, για τους οποίους έγινε μόνο μερική άρση εκπτώσεων. Η νέα τιμολογιακή πολιτική έχει ήδη εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, υπάρχει σχεδιασμός ώστε τα μικρά σκάφη αναψυχής (πρώην ερασιτεχνικά αλιευτικά) να μεταφερθούν σταδιακά εκτός μαρίνας, κυρίως στον Όρμο Καθολικού ή σε άλλα σημεία όπως το Σίσι ή τη Μίλατο, όπου θα υπάγονται στα τέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ήδη προχωρά η διαδικασία έγκρισης πλωτών εξεδρών στο Καθολικό, με τη σύμφωνη γνώμη του Λιμεναρχείου, ώστε να υποδεχθούν τα περισσότερα από αυτά τα σκάφη. Ταυτόχρονα, με κανονιστική απόφαση του ΔΛΤΑΝ αποκλείστηκε η χρήση επαγγελματικών σκαφών στο Καθολικό, τα οποία – εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις – θα κατευθυνθούν στη μαρίνα.

Σημαντικό είναι ότι όλος αυτός ο σχεδιασμός κατέστη εφικτός επειδή ο Δήμος κέρδισε τη δικαστική μάχη για τη χερσαία ζώνη του Καθολικού. Αν είχε επικρατήσει η αντίθετη άποψη, ο χώρος θα είχε απολεσθεί από τη διαχείριση του ΔΛΤΑΝ, μαζί με τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ως παραδοσιακό λιμάνι για μικρά τοπικά σκάφη και αναψυχή.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα των ιδιοκτητών μικρών σκαφών για έκπτωση στα τέλη της μαρίνας, αυτό δεν μπορεί να βασιστεί πλέον στην παλιά κατηγορία «ερασιτεχνικά αλιευτικά», η οποία δεν υφίσταται νομικά. Συνεπώς, απαιτείται να τεθούν νέα αντικειμενικά κριτήρια, όπως το μέγεθος του σκάφους κλπ.

Ταυτόχρονα, οποιαδήποτε έκπτωση πρέπει να συνδυαστεί με εξοικονόμηση δαπανών στη ΔΑΕΑΝ, ώστε να μην διαταραχθεί η οικονομική βιωσιμότητα της μαρίνας. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί η μαρίνα έχει δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης για την επένδυση στον τουριστικό λιμένα, ενώ παράλληλα θα έχει μειωμένα έσοδα από παραλίες (3 φέτος) και πιθανή μελλοντική αύξηση της υποχρέωσης απόδοσης εσόδων στο Δημόσιο από 10% σε 40%.

Δεν είναι αποδεκτό να χρηματοδοτούνται τα τέλη της μαρίνας από άλλες δραστηριότητες της ΔΑΕΑΝ, όπως ο πολιτισμός ή οι δημοτικές υποδομές που τον στηρίζουν, διότι αυτό θα σήμαινε μεταφορά βάρους από υπηρεσίες γενικού κοινωνικού οφέλους σε μια ειδική κατηγορία χρηστών. Ενδεικτικά, τα δημοτικά σινεμά προσέλκυσαν περίπου 20.000 θεατές, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία – κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Για να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για μια έκπτωση 20–25% στα μικρά σκάφη αναψυχής για το 2026, σχεδιάζεται να αναλάβει ο Δήμος για την φετινή χρονιά το μεγαλύτερο μέρος – ή και το σύνολο – της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών, αξιοποιώντας ειδικευμένα κρατικά κονδύλια περίπου 100.000 ευρώ. Έτσι, η σχετική δαπάνη θα αφαιρεθεί από τη ΔΑΕΑΝ.

Με βάση όλα τα παραπάνω, το θέμα παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΕΑΝ με δύο βασικές εισηγήσεις:

1.Να καθοριστούν νέα κριτήρια για τον προσδιορισμό των μικρών σκαφών αναψυχής που αντιστοιχούν στα πρώην «ερασιτεχνικά αλιευτικά».

2.Για το 2026 να εξεταστεί η συγκεκριμένη πρόταση έκπτωσης, εφόσον πρώτα εξασφαλιστεί η σχετική οικονομική δυνατότητα μέσω της ανάληψης της ναυαγοσωστικής δαπάνης από τον Δήμο.»

Σκόπιμη διακοπή της συνεδρίασης

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θ. Χαριτάκης κατηγόρησε την πρόεδρο και τον δήμαρχο για παρασκηνιακές μεθοδεύσεις αποδυνάμωσης του ρόλου της μειοψηφίας με πρόσχημα την επίκληση 9 αντί 8 υπογραφών και την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να στερήσει από τη μειοψηφία το δικαίωμα κατάθεσης πρότασης, δίνοντάς το αποκλειστικά στον δήμαρχο. Ο κ. Χαριτάκης τόνισε ότι η διακοπή της συνεδρίασης, ήταν σκόπιμη μπρος στην εικόνα διαφοροποίησης μερίδας των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, αντίθετες, όπως τόνισε, με όσα είχαν προσυμφωνηθεί στην δημοτική ομάδα της πλειοψηφίας κατά την προσυνεδρίαση, με εμφανή τον εκνευρισμό του δημάρχου για τη στάση τους αυτή!

Ο κ. Χαριτάκης τόνισε ότι αν οι ερασιτέχνες ψαράδες είναι ευχαριστημένοι με την επιβολή 50% αυξήσεων που πρότεινε ο δήμαρχος αντί της πλήρους κατάργησης που προτείνει η μειοψηφία, θα το ψήφιζε. Η πρόταση της ομάδας του όμως είναι να ισχύσουν τα προ της κατάργησης των εκπτώσεων τέλη και προανήγγειλε ότι με τη συλλογή αυτή τη φορά 9 υπογραφών (συμπεριλαμβανομένης και του κ. Φιλιππάκη, ο οποίος λείπει στο εξωτερικό) θα επαναφέρει πολύ σύντομα το θέμα ζητώντας πλήρη επαναφορά των εκπτώσεων που ίσχυαν για τους ερασιτέχνες στη μαρίνα.

Απαντώντας του η κ. Καραμανώλη είπε ότι δεν έχει δικαίωμα επανάληψης της συζήτησης για το ίδιο θέμα, για να εισπράξει την απάντηση του κ. Χαριτάκη: «Αυτό θα το δούμε…»!

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χ. Αλεξάκης είπε ότι ο δήμαρχος υποχρεώθηκε σε ανασύνταξη της στάσης της δημοτικής αρχής στο θέμα, αφού το είχε όμως ψηφίσει τον περασμένο Νοέμβριο, ύστερα από την έντονη αντίδραση των ερασιτεχνών, θέλοντας να φανεί «μεγαλόψυχος», όπως είπε χαρακτηριστικά. Η όλη διαδικασία απαξιώνει την εικόνα και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και η κοινωνία του Αγίου Νικολάου δεν θέλει να βλέπει τέτοια εικόνα, τόνισε.

Κατηγόρησε την πλειοψηφία για ανακολουθία απόψεων και παραπλανητική στάση, ότι διαφορετικά συμπεριφέρεται και τοποθετείται στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν συνεδριάζει ερήμην πολιτών και αλλιώς όταν παρίσταται η κοινωνία. Τόνισε ότι το χρηματικό ποσό από την επαναφορά των εκπτώσεων είναι πολύ λίγο και μπορεί να καλυφθεί με μεταφορά από άλλη κερδοφόρα δραστηριότητα της εταιρείας, αντικρούοντας την επιχειρηματολογία της πλειοψηφίας της διοίκησης της ΔΑΕΑΝ, ζητώντας την επαναφορά των εκπτώσεων όπως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους.

Διαμαρτυρόμενος, κατηγορώντας για έλλειψη δημοκρατικής λειτουργίας το σώμα, αποχώρησε με το τέλος της ψηφοφορίας ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχ. Κλώντζας, ο οποίος είχε προηγουμένως ζητήσει να λάβει το λόγο για την υποστήριξη της πρότασής του να ισχύσουν εκπτώσεις και για τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη δημοτών του Αγίου Νικολάου, αλλά δεν του δόθηκε. Ο κ. Κλώντζας είχε τοποθετηθεί σχετικά στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Η συνεδρίαση της Δευτέρας

Στη συζήτηση της συνεδρίασης της Δευτέρας συμμετείχε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. των ερασιτεχνών ψαράδων και πολλά από τα μέλη του όπως και εκπρόσωποι των επαγγελματιών τουριστικών σκαφών, που επίσης ζήτησαν πολιτική κοινωνικού τιμολογίου τουλάχιστον για τους δημότες Αγίου Νικολάου.

«Δίκαιες αυξήσεις»…

Υπέρ αυξήσεων που να υπακούν στην αρχή της δικαιοσύνης, τάχθηκε ο Δήμαρχος Μαν. Μενεγάκης. Δηλαδή αυξήσεις με τις οποίες η ΔΑΕΑΝ δεν θα επιδιώκει υπερκέρδος, αλλά να καλύψει μόνο τη ζημία που διαπιστώνεται στη λειτουργία της μαρίνας. «Φυσικός χώρος» για τα ερασιτεχνικά σκάφη και όχι των επαγγελματικών σκαφών, είναι το Καθολικό, είπε ο δήμαρχος, περιγράφοντας το σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για να δρομολογήσει τη μεταφορά και χρήση του Καθολικού για το σκοπό αυτό. Εχει δρομολογηθεί η λύση τοποθέτησης πασαρέλων για 15 θέσεις σκαφών που είναι ήδη κατασκευασμένες και αναμένει την έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας ώστε να τοποθετηθούν, αφού έχουν ήδη θετική γνωμάτευση του Λιμεναρχείου. Μάλιστα θα υπάρχει δυνατότητα (εφόσον αποχωρήσουν από το Καθολικό τα επαγγελματικά σκάφη) να διπλασιαστούν σε 25 -30 οι θέσεις για τα ερασιτεχνικά σκάφη, τόνισε, εξηγώντας ότι για να υλοποιηθεί όλο αυτό απαιτείται εύλογος χρόνος.

Αναφέρθηκε και σε δεύτερη φάση παρέμβασης για συμπλήρωση των υποδομών στο Καθολικό, που θα προβλέπει προσήμενο μόλο και ορισμένες επιπλέον προβλήτες. Υπερασπίστηκε τη μελέτη βιωσιμότητας της μαρίνας, εξηγώντας ότι το θέμα του τιμολογίου για τα ερασιτεχνικά σκάφη θα αναπεμφθεί στο Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ, με αναστολή πληρωμής τελών μέχρι την απομάκρυνση των 15 για να δέσουν μόνιμα στον Ορμο Καθολικού που θα πληρώνουν τα χαμηλότερα τέλη ελλιμενισμού που ισχύουν για το Λιμενικό Ταμείο. Στη ΔΑΕΑΝ οι 15 θα πληρώσουν για όσες μέρες παρέμειναν με το ισχύον τιμολόγιο. Οσοι παραμείνουν θα πληρώνουν το ισχύον με την αύξηση που είχε αποφασιστεί, πρότεινε ο δήμαρχος.

Nα διατηρηθούν οι εκπτώσεις που ίσχυαν μέχρι τέλος του 2025 μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές για τη μεταφορά των ερασιτεχνών ψαράδων στο Καθολικό και οι επαγγελματίες να έχουν το σεβασμό που τους αρμόζει γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουν βάλει πλάτη και τουλάχιστον η εντοπιότητα πρέπει να αναγνωριστεί, είχε ζητήσει ο κ. Θ. Χαριτάκης.

Ο κ. Χάρης Αλεξάκης απέδωσε τον όλο χειρισμό του θέματος από την πλειοψηφία ως… επικοινωνιακό λάθος, αν το σύνολο των καταργημένων εκπτώσεων που αφορά τους 42 ερασιτέχνες ψαράδες που δένουν τα σκάφη στη μαρίνα αντιστοιχεί σε 40.000 μόνο, το οποίο θα μπορούσε να εξοικονομηθεί με πολλούς τρόπους από άλλες πηγές και δραστηριότητες που αναπτύσσει η ΔΑΕΑΝ για να καλυφθεί και να φανεί το κοινωνικό πρόσωπο που οφείλει να επιδεικνύει ως δημοτικό νομικό πρόσωπο.

Προσωρινή λύση να μην επιβαρυνθούν τα μικρά ερασιτεχνικά σκάφη, πρότεινε ο αντιδήμαρχος Αντ. Μαυρής, δηλαδή να επανέλθουν οι εκπτώσεις που ίσχυαν για τους ερασιτέχνες ψαράδες μέχρι να ολοκληρωθεί η αναγκαία υποδομή στο Καθολικό για να μεταφερθούν. Οσοι δεν θα καταφέρουν να μεταφερθούν εκεί να παραμείνουν με την ίδια παλιά τιμή, είπε, τονίζοντας ότι η απώλεια σε έσοδα της ΔΑΕΑΝ από τη μη εφαρμογή των εκπτώσεων στους ερασιτέχνες δεν ξεπερνά ετησίως 21.000 ευρώ συνολικά.

Η συνεδρίαση διεκόπη, για την επομένη, τα μεσάνυχτα μετά από τη διατύπωση διαφωνιών, πριν ο δήμαρχος καταθέσει την πρόταση.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ