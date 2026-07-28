Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο των πολιτιστικών του εκδηλώσεων «Μιραμπέλλο 2026» διοργανώνει μια μοναδική μουσική συναυλία με τον καταξιωμένο ερμηνευτή Δημήτρη Μπάση την Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 21:00 στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται στον Άγιο Νικόλαο για να μας χαρίσει ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι. Με τη χαρακτηριστική γνώριμη φωνή του και μια μεγάλη ορχήστρα θα ερμηνεύσει αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία καθώς και κορυφαίες επιτυχίες του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού πενταγράμμου που έχουν αφήσει εποχή.

Στη συναυλία συμμετέχει και η ταλαντούχα ερμηνεύτρια Έλενα Φουντά.

Χώρος: Λίμνη Βουλισμένη Αγίου Νικολάου

Ώρα: 21:00

Είσοδος ελεύθερη

Οργάνωση: Δήμος Αγίου Νικολάου – Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου.