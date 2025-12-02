Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου. Ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Μιχάλης Πλακογιαννάκης μας μίλησε για τα αποτελέσματα, τη συμμετοχή των μελών στη διαδικασία. «Την Κυριακή, ανέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο κ. Πλακογιαννάκης, διεξήχθηκαν οι εκλογές με την συμμετοχή να φθάνει πάνω από 60%, με τους Φαρμακοποιούς από όλο τον Νομό Λασιθίου να προσέρχονται στις κάλπες για τις καθιερωμένες εκλογές και για να εκλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και τους Αντιπροσώπους στο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Πολλοί νέοι Φαρμακοποιοί προσήλθαν στις κάλπες. Ο μέσος όρος ηλικίας των εκλεγέντων είναι εντυπωσιακά νεανικός. Μάλιστα είναι από τα πιο νεανικά Δ.Σ. στην Ελλάδα», ανέφερε.

Ο κ. Πλακογιαννάκης, θέλησε να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους του, που παραβρέθηκαν και στήριξαν με την παρουσία τους τη διαδικασία.

Εκλογή Αντιπροσώπων ΠΦΣ: Οι αντιπρόσωποι, που εκλέγονται για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο είναι ο ίδιος συγκεντρώνοντας 19 ψήφους, αλλά και ο κ. Κωστής Καλδής με 18 ψήφους. Επιλαχόντες ήταν η κ. Σταυρούλα Καράμπελα, που πήρε 5 ψήφους, αλλά και ο κ. Γιώργος Τσουκάκης, που συγκέντρωσε 4.

Για το Δ.Σ.: Στο Δ.Σ. εκλέγονται ο κ. Πλακογιαννάκης με 10 ψήφους, ο κ. Νικόλαος Καλδής με 8 ψήφους, ο κ. Δημήτρης Πενίδης με 6 ψήφους, ο κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης με 5 ψήφους, ο κ. Γιάννης Μαλέρδος με 4, η κ. Σταυρούλα Καράμπελα με 3, ο κ. Γιάννης Σηφάκης με 3, ο κ. Ανέστης Χριστοφορίδης με 2 και ο κ. Γιώργος Τσουκάκης με 2. Επιλαχών ήταν ο κ. Δημήτρης Φουλεδάκης.

Θα συνεδριάσει το νέο Δ.Σ. για να συγκροτηθεί σε σώμα.

Δεν θα παραμείνει Πρόεδρος

Ως απερχόμενος πρόεδρος, τόνισε ότι ο Σύλλογος παραμένει ενιαίος και αδιαίρετος. Μετέφερε μήνυμα ενότητας προς όλο τον κλάδο και υπογράμμισε ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στηρίζοντας τις διεκδικήσεις για την υγεία. Εξήγησε ωστόσο ότι λόγω ενός νόμου του ασυμβίβαστου, που υπάρχει μεταξύ Συνεταιρισμών και Φαρμακευτικών Συλλόγων και επειδή κατέχει την θέση του Γενικού Γραμματέα του Ομίλου ΣΥΦΑΚ, δε θα μπορεί να είναι Πρόεδρος στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Λασιθίου, παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Παρ’ όλα αυτά, θα παραμείνει δίπλα στους νέους από την θέση του μέλους του Δ.Σ.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ