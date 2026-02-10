Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιήσει εύκολη κι ευχάριστη διαδρομή σχεδόν εξ ολοκλήρου σε πευκόδασος. Θα ξεκινήσουμε από την Πρίνα και θα τερματίσουμε στον Κρούστα ακολουθώντας κυρίως παλιούς δρόμους πυρασφάλειας. Στη συνέχεια θα ανέβουμε στον Πενταχέρη, περιοχή όπου βρίσκονται τα αμπέλια των κατοίκων της περιοχής. Κατεβαίνοντας από τη βορειοδυτική του πλευρά, θα φτάσουμε στον Κομμένο Δέτη, που αποτελεί φυσικό όριο ανάμεσα στα δύο χωριά. Μετά θα περάσουμε από τις περιοχές Ρεθεμνιώτη και Μαχιδιά, όπου κυριαρχούν οι ελαιώνες, ενώ κοντά βρίσκεται και η σπηλιά Χάσκουσα, στην άκρη του γκρεμού. Ακολουθώντας τον χωματόδρομο, κινούμαστε μέσα από περιοχές με ελαιώνες και πευκοδάσος, μέχρι να κατηφορίσουμε παράλληλα με τον Καλό Ποταμό (Ανωγειανό) και μέσω ενός παλιού καλντεριμιού θα καταλήξουμε στον Κρούστα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Άγιο Νικόλαο, από την οδό Καραμανλή 24 (parking S/M Βασιλόπουλος) στις 8:00 το πρωί της Κυριακής. Μεταφορά με ΙΧ. Παρακαλώ οι επιβαίνοντες να δώσουν 5€ στον οδηγό. Η διαδρομή δεν είναι κυκλική οπότε καλό θα ήταν να ειδοποιήσετε μέσω μηνύματος τη συμμετοχή σας κι αν έχετε αυτοκίνητο ή όχι. ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΣΤΑ ΣΤΙΣ 8.30!

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: 4 ώρες

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 11,5 km

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: 400 m

ΑΡΧΗΓΟΣ: Θέμελης Μαρνέλλος

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Παναγιώτης Ευδαίμων (697 968 7576)