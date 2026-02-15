Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, με θυελλώδεις ανέμους και έντονη Αφρικανική σκόνη, οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στη Νεάπολη πραγματοποιήθηκαν κανονικά -έστω και με χρονική καθυστέρηση. Η διοργάνωση έγινε από την Τοπική Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Νέοι Νεάπολης» και το Δήμος Αγίου Νικολάου.

Τη μουσική διασκέδαση άνοιξε ο DJ Rotalex, ενώ το κλείσιμο ανέλαβε ο DJ Meraj, διατηρώντας αμείωτο το κέφι στην κεντρική πλατεία. Παρουσιάστηκαν χορευτικά δρώμενα από το «Σπίτι της Τέχνης» και ομάδα σύγχρονου χορού, προσφέροντας ρυθμό και ζωντάνια.

Ξεχώρισε επίσης η συμμετοχή της ομάδας κρουστών Vamos, ενώ παρουσιάστηκε και το άρμα του 1ου Δημοτικού και 1ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης.

Στη συναυλιακή συνέχεια, οι Magic The Spell αντικατέστησαν τους Gadjo Dillo λόγω ακύρωσης της πτήσης τους.

Η εκδήλωση είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με οικονομική ενίσχυση για τη μικρή Ευθυμία, αποδεικνύοντας πως το αποκριάτικο πνεύμα συνδυάστηκε με προσφορά και αλληλεγγύη.

ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΤΣΑΛΑΚΗ