Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος από τις Τάπες, τον οποίο παρέλαβε και μετέφερε το ΕΚΑΒ, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη συνδρομή της ΕΜΟΔΕ και της Ομάδας Διάσωσης Κρήτης.

Ο ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε πεζός σε ορεινή περιοχή μεταξύ Καθαρού και Ταπών και κάποια στιγμή το απόγευμα ένιωσε αδυναμία και έχασε τον προσανατολισμό του. Κάλεσε το «100» και ειδοποιήθηκε η Π.Υ.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Υποδιοικητής της Π.Υ. Αγίου Νικολάου Γιάννης Συλλιγαρδάκης, τον ηλικιωμένο εντόπισαν με τη συνδρομή κατοίκου της περιοχής, τον πήραν και τον παρέδωσαν πιο χαμηλά σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέδωσε πριν λίγη ώρα στο ΤΕΠ Αγίου Νικολάου, όπου αυτή την ώρα τον εξετάζουν οι γιατροί.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ