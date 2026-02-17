Στο τρίτο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της 16ης Φεβρουαρίου, με αριθμό φύλου 732, γνωστοποιείται ότι με προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, γίνεται δεκτό το έγγραφο παραίτησης που είχε υποβάλλει από τις 18 Ιανουαρίου ο Εφέτης κ.Γιάννης Ευαγγελάτος.

Ο ίδιος ανακοίνωσε το γεγονός με σχετική ανάρτηση στο Facebook, η οποία συνοδευόταν από τον στίχο του Γιάννη Ρίτσου:

“…αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο,

αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο”