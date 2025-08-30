Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινούν τα μαθήματα για την φετινή περίοδο!
Η προπόνηση απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες που θέλουν να γνωρίσουν και να καλλιεργήσουν αυτό το σπουδαίο ολυμπιακό άθλημα, το οποίο συνδυάζει δύναμη, τεχνική και πειθαρχία!…
Σας περιμένουμε όλους με αθλητική διάθεση και ενέργεια, για μια δυνατή νέα αγωνιστική σεζόν.
Τοποθεσία: Άγιος Νικόλαος, Αμμούδα.
Εγγραφές και πληροφορίες στο τηλέφωνο 6976169744 μεταξύ 16:30-22:00.
Αλμυρός Ελληνορωμαική Πάλη