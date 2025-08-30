Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινούν τα μαθήματα για την φετινή περίοδο!

Η προπόνηση απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες που θέλουν να γνωρίσουν και να καλλιεργήσουν αυτό το σπουδαίο ολυμπιακό άθλημα, το οποίο συνδυάζει δύναμη, τεχνική και πειθαρχία!…