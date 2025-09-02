Την έναρξη ομάδας υδατοσφαίρισης κοριτσιών ανακοινώνει ο Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου. Τα κορίτσια μπορούν να είναι από 10 ετών και άνω. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6974 956109.