Για μία ακόμα φορά εντοπίστηκε πυρομαχικό υλικό στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου. Κολυμβητής στην περιοχή του Αμμουδιού, αρκετά κοντά στην παραλία, παρατήρησε το υλικό και ενημέρωσε σχετικά το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου. Στην ίδια περιοχή έχει εντοπιστεί και στο παρελθόν παρόμοιο υλικό. Τώρα αναμένεται ειδικό κλιμάκιο για την εξουδετέρωση του ευρήματος.

Η σχετική ανακοίνωση του Λιμεναρχείου, που υπογράφει ο Λιμενάρχης Πλωτάρχης Λ.Σ. Κωνσταντίνος Παττακός, απαγορεύει προσωρινά «την κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή σε στίγμα 35ο 11 47.15 Α Β, 25ο 42 54.48 Α και σε ακτίνα διακοσίων μέτρων περιμετρικά από αυτό».

Τα πυρομαχικά υλικά που κατά καιρούς εντοπίζονται, κυρίως στη θάλασσα, είναι κατάλοιπα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και την παρουσία Γερμανικών και Ιταλικών στρατευμάτων στην περιοχή μας.

ΛΕΩΝ.Κ.