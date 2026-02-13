Τη διαβεβαίωση ότι είναι νόμιμες όλες οι διαδικασίες, σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, εγκρίσεων και κατάθεσης του φακέλου για τη μεγάλη επένδυση στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, επανέλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης, τονίζοντας ότι η διοίκηση της δημοτικής εταιρείας κάθε βήμα που έκανε και απόφαση που έχει λάβει ελέγχθηκε από νομικής πλευράς ώστε να είναι όλοι καλυμμένοι. «Οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι σήμερα, στις διαδικασίες που προηγήθηκαν, τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση από θέσεις ευθύνης βασίστηκαν στην καθοδήγηση των έμπειρων υπηρεσιακών στελεχών της εταιρείας, που γνωρίζουν τις διαδικασίες. Η Υπηρεσία της ΔΑΕΑΝ δεν είναι δυνατόν να προβεί σε καμία ενέργεια που δεν θα είναι νόμιμη», τόνισε ο κ. Αστρουλάκης.

Στην τελευταία συνεδρίαση, το Δ.Σ. ενημερώθηκε για όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της δανειακής σύμβασης που σύναψε η εταιρεία με την Alpha Bank για να υλοποιήσει την επένδυση, με εγγύηση τα έσοδα της εταιρείας και με προοπτική το ποσοστό που προβλέπει η δημόσια δαπάνη του έργου 1,6 εκατομμύρια να εκταμιευτεί, από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου έχει ενταχθεί.

Μάλιστα, τονίστηκε ότι, κατόπιν σχετικού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε και από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Οικονομική Υπηρεσία της ΔΑΕΑΝ τον ενημέρωσε γραπτώς, τεκμηριώνοντας γιατί η σχετική σύμβαση ανάθεσης υλοποίησης του έργου εξαιρέθηκε από τον προσυμβατικό έλεγχο.

Τα στοιχεία που αφορούν τη δανειακή σύμβαση της ΔΑΕΑΝ από την Alpha Bank ζητήθηκαν από τον δημοτικό σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Μανόλη Λεμπίδη και, όπως αναφέρθηκε, παρ’ ό,τι αφορούσαν σε «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της εταιρείας», του παραδόθηκαν με δική του ευθύνη για το πώς θα τα διαχειριστεί. Πέραν των πληροφοριών που είναι αναρτημένες στη «Διαύγεια» του δόθηκαν οικονομικές μελέτες, συμβάσεις δανείου και άλλα έγγραφα που δεν είναι δημοσιεύσιμα και για να τα παραλάβει υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση, ώστε η Οικονομική Υπηρεσία η οποία του τα παρέδωσε, να είναι καλυμμένη νομικά και υπηρεσιακά, για την χρηστή χρήση αυτών των εγγράφων και πληροφοριών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του λειτουργήματός του ως εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου, αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ.

Εκτός από τα έγγραφα του ελέγχου από την τράπεζα, πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, που δόθηκε επίσης και η έγκριση των αποφάσεων που αφορούσαν τη σύναψη του δανείου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Το ότι το θέμα δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο στην ώρα του, η ΔΑΕΑΝ δεν φέρει καμία ευθύνη, τονίστηκε. Η απόφαση του Δ.Σ. για τη σύναψη του δανείου διαβιβάστηκε απευθείας, αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει ή να ορίζει πότε θα συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερωθεί και να τη συζητήσει.

Προφανώς η δανειακή σύμβαση πέρασε από τον έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, γιατί το δάνειο αυτό δεν υποθηκεύει καμία δημοτική περιουσία, αφού για να ληφθεί δεν προσημειώθηκε κανένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. Η εξασφάλιση του δανείου βασίζεται στην εκχώρηση των απαιτήσεων από τα έσοδα της ΔΑΕΑΝ, εξήγησε η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΑΕΑΝ Ελένη Κουνενάκη.

Η δημοτική εταιρεία θεωρεί ότι είναι διασφαλισμένη αφού το δάνειο θα εξυπηρετηθεί από την εκταμίευση των 1,6 εκατομμυρίων της επιχορήγησης του Ταμείου Ανάκαμψης και θα της μείνει η εξυπηρέτηση του δανείου των 200.000 που συνήψε για να συμπληρώσει την ίδια συμμετοχή της στην επένδυση, εξήγησαν τα στελέχη της ΔΑΕΑΝ.

«Επειδή από ορισμένους προβάλλονται διάφορες απόψεις και αιτιάσεις γύρω από τη διασφάλιση της εταιρείας σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που αφορούν τη μεγαλύτερη επένδυση που έγινε μέχρι σήμερα στη Μαρίνα, μεγαλύτερη εξασφάλιση και καλύτερη απάντηση στις επιφυλάξεις και αμφισβητήσεις που προβάλλονται, είναι ότι σε ο,τιδήποτε έχουμε κάνει ως προς τον διαγωνισμό αλλά και τη δανειακή σύμβαση έχουμε πάρει όλες τις εγκρίσεις με έλεγχο των αποφάσεων μας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που είναι το όργανο ελέγχου της νομιμότητας αυτών των διαδικασιών. Επειδή είχε γίνει σχετική αναφορά και για την συμπερίληψη της αγοράς της κερκίδας του ανοιχτού θεάτρου στην πλαζ ΕΟΤ, η απόφαση επίσης εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΑΕΑΝ με καταβολή των 400.000 από το μόνο μέτοχο, το Δήμο, επίσης έχει εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, χωρίς πρόβλημα, οπότε τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ είναι εξασφαλισμένα ως προς την νομιμότητα των αποφάσεων στις οποίες έχουν συμπράξει», κατέληξε ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ