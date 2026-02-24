Σε μια σημαντική πρωτοβουλία εξωστρέφειας και ανάδειξης της τοπικής παραγωγής προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση σε δημιουργούς και παραγωγούς του νησιού για τη συμμετοχή τους στον «Παγκρήτιο Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου 2026». Η δράση αυτή, η οποία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό για την «Κρήτη- Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026», αποτελεί το διαβατήριο για τη διεθνή εκπροσώπηση του νησιού μας στον παγκόσμιο διαγωνισμό «World Food Gift Challenge 2026».

Σε μια περίοδο που ο γαστρονομικός τουρισμός αναδεικνύεται σε κυρίαρχο πυλώνα της ταξιδιωτικής εμπειρίας, η αναζήτηση της αυθεντικότητας από τους επισκέπτες στρέφεται πλέον όχι μόνο στο πιάτο, αλλά και στο «δώρο» που θα μεταφέρει τις γεύσεις και τις μνήμες του τόπου μας στις πατρίδες τους. Ο διαγωνισμός, που συνδιοργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT), την Περιφέρεια Κρήτης και την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός, έρχεται να απαντήσει ακριβώς σε αυτή την ανάγκη, αναζητώντας προϊόντα που συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα με την ισχυρή τοπική ταυτότητα.

Η πρόσκληση αφορά δύο βασικές κατηγορίες δημιουργών: αφ’ ενός τους παραγωγούς τοπικών γαστρονομικών δώρων και αφ’ ετέρου τους χειροτέχνες που δημιουργούν αντικείμενα άμεσα συνδεδεμένα με τη γαστρονομία (π.χ. σκεύη, συσκευασίες, είδη σερβιρίσματος). Στόχος είναι να εντοπιστούν και να βραβευθούν εκείνα τα προϊόντα που αφηγούνται μια ιστορία, που συνδέουν την παραδοσιακή τέχνη με τη σύγχρονη αισθητική και που, τελικά, προσδίδουν προστιθέμενη αξία στον τόπο προέλευσής τους.

Η διαδικασία κορυφώνεται στις 19 Μαΐου 2026 στο Ηράκλειο, όπου θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να κινηθούν άμεσα, καθώς η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026. Η έγκαιρη συμμετοχή είναι κρίσιμη, καθώς η επιλογή των προϊόντων που θα εκπροσωπήσουν την Κρήτη στον διεθνή στίβο απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση βάσει αυστηρών κριτηρίων.

Ένας θεσμός που προσφέρει διεθνή προβολή

Η σημασία του «World Food Gift Challenge» υπερβαίνει τα όρια ενός απλού διαγωνισμού. Πρόκειται για έναν θεσμό, που προσφέρει διεθνή προβολή σε μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, δίνοντάς τους την ευκαιρία να σταθούν δίπλα σε κορυφαία προϊόντα από τις Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Γαστρονομίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκει να ενδυναμώσει την τοπική επιχειρηματικότητα, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία γαστρονομικών αναμνηστικών που σέβονται την αειφορία και την παράδοση.

Τα κριτήρια επιλογής δεν περιορίζονται μόνο στη γεύση ή την χρηστικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστορία που συνοδεύει το προϊόν (storytelling), στη σύνδεσή του με την περιοχή, στη βιωσιμότητα της συσκευασίας και στην καινοτομία του σχεδιασμού. Το ζητούμενο είναι το δώρο να αποτελεί έναν άξιο πρεσβευτή της κρητικής κουλτούρας, ικανό να ταξιδέψει την φήμη του νησιού στα πέρατα του κόσμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης (ibo.crete.gov.gr) για να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους συμμετοχής και να υποβάλουν την αίτησή τους. Η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τους Κρητικούς δημιουργούς να πιστοποιήσουν την ποιότητα της δουλειάς τους και να διεκδικήσουν τη θέση που τους αξίζει στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη.

Η Κρήτη, ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026, έχει θέσει τον πήχη ψηλά. Ο διαγωνισμός αυτός είναι ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας και της ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση, όταν συνδυάζεται με το μεράκι και την καινοτομία, μπορεί να δημιουργήσει σύγχρονα θαύματα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ