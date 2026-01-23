Αγιασμός που τέλεσαν οι εφημέριοι της Ελούντας π’ Μιχαήλ Δρακωνάκης και π’ Εμμανουήλ Πατεράκης και κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στην Κοινότητα Ελούντας, παρουσία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θωμά Χαρτιάκη, του Αντιδημάρχου Γ. Μπελούκα, του προέδρου του Δ. Λιμενικού Ταμείου Δ. Αγαπητού, του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Μαν. Πεδιαδίτη, του προέδρου της Τ.Κ. Ελούντας Εμμ. Λεμπιδάκη και των μελών του Τοπικού Συμβουλίου και πολιτών. Ευχές για καλή και παραγωγική χρονιά και υγεία προς όλους απηύθυναν οι ιερείς και οι κ.κ. Μενεγάκης, Χαριτάκης και Λεμπιδάκης.

Ακολούθησε ευρεία ενημέρωση από το Δήμαρχο και συζήτηση για τα σημαντικά θέματα που αφορούν την Ελούντα και την ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ