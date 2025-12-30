Ενθουσιάστηκαν τα νέα παιδιά της πόλης μας από τη μουσική βραδιά που παρακολούθησαν, το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου στην Πλατεία του Αγίου Νικολάου. Τραγούδησε η Marseaux, μία πολύ γνωστή μουσικός στις νεότερες γενιές. Μαζί της ο DPans, ο Δημήτρης Πανούσης, που άνοιξε το πρόγραμμα και μαζί ζέσταναν την κρύα ατμόσφαιρα του Δεκεμβρίου.

Η μουσική της Marseaux συνδυάζει στοιχεία pop, trap και rock. Μας άρεσε που τα τραγούδια άρεσαν στα παιδιά αφού τα ήξεραν. Κάθε γενιά έχει διαφορετικά ακούσματα και αυτό –πρέπει να– το σεβόμαστε!

ΛΕΩΝ.Κ.