Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του επίσημου δείπνου για το Final Four του Κυπέλλου ΕΠΣΗ ήταν η βράβευση της δημοσιογράφου Ηλιάνας Ατσαλάκη, που έκανε την πρακτική της στην “Α”, η οποία τιμήθηκε για τη δύναμη ψυχής, τη στάση ζωής και τη συνολική της παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης.

Την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Α’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, με το κοινό να χειροκροτεί θερμά την Ηλιάνα.

Η βράβευση αποτέλεσε μία από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους να στέκονται στο μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας που εκπέμπει η ίδια μέσα από την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή.

Ιδιαίτερα συγκινημένη η Ηλιάνα με καταγωγή από τη Νεάπολη και τη Ρουσαπιδιά, η ίδια στάθηκε στη διαχρονική σύνδεση της οικογένειάς της με το τοπικό ποδόσφαιρο και την ΕΠΣΗ, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στο σημαντικό μήνυμα που περνά το ποδόσφαιρο όταν κυριαρχεί το φίλαθλο πνεύμα στα γήπεδα.

Στη δήλωσή της ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή την βράβευση και την τιμή που μου κάνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Έχουμε και μία στενή σχέση με την Ένωση, καθώς ο πατέρας μου είχε πολλά γνωστά πρόσωπα μέσα σε αυτήν, όπως ο Γιάννης Παπαθανασίου και ο Γιάννης Πετράκης, ενώ τώρα υπάρχει και ο ξάδελφός μου από την πλευρά του πατέρα μου, ο Βασίλης Κρασανάκης, που είναι το νέο “αίμα”, αλλά και ο Μανώλης Ατσαλάκης στην Ένωση Λασιθίου. Οπότε η σύνδεση είναι βαθιά.

Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνουν και θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ για αυτήν την τιμή. Να τονίσουμε επίσης πως κάθε φορά που υπάρχει ένας αγώνας του ΟΦΗ αλλά και άλλων ομάδων, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει βία στα γήπεδα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες και οι γονείς με τα παιδιά τους. Αφιερώνω το βραβείο στους γονείς μου για όλα όσα μου έχουν προσφέρει».