Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 υλοποιήθηκε στο 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου ενημερωτική εκδήλωση με αντικείμενο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την καλλιέργεια υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

Κύριος εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Ιωάννης Λιονάκης, Πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.ΤΑ.). Την εκδήλωση παρακολούθησαν, εκ μέρους της ΔΔΕ Λασιθίου, η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Δέσποινα Δρετάκη, η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας και Προγραμμάτων κ. Φιλίτσα Πεδιαδίτη και η Υπεύθυνη ΣΕΠ κ. Στεφανία Κορδία.

Η ενημέρωση, η οποία περιλάμβανε πολύτιμες συμβουλές και πρακτικές οδηγίες, είχε ιδιαίτερα σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, με στόχο την προστασία της ζωής και της ασφάλειας όλων.

Στην εισήγησή του, ο κ. Λιονάκης αναφέρθηκε στα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα και τις παραβάσεις, ειδικά στην Κρήτη και στον νομό μας. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποχρεωτική χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, στη μη κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και στην αποφυγή χρήσης του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Επισήμανε χαρακτηριστικά ότι η τήρηση αυτών των απλών κανόνων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων, τονίζοντας πως «μια στιγμή μπορεί να σου αλλάξει ολόκληρη τη ζωή». Καταλήγοντας, ανέφερε ότι «κάθε ζωή έχει αξία και η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για περισσότερη ασφάλεια στους δρόμους και λιγότερα θύματα».

Μαθητές και εκπαιδευτικοί υπέβαλαν ερωτήσεις, παρακολούθησαν σχετικά βίντεο και έλαβαν χρήσιμες οδηγίες για το θέμα.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του σχολείου κ. Γιώργος Χαβάκης ευχαρίστησε τον κ. Λιονάκη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση, γεγονός που αποτελεί δείγμα της συνέπειας και της προσφοράς του στο έργο που υπηρετεί. Ευχαρίστησε, επίσης, τη ΔΔΕ Λασιθίου για το ενδιαφέρον της στο σοβαρό αυτό ζήτημα. Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από την κ. Δρετάκη, η οποία επισήμανε τη σοβαρότητα με την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε την οδική ασφάλεια και τόνισε πως όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στην υιοθέτηση πιο ασφαλών συμπεριφορών. Επιπλέον, ευχαρίστησε τον ομιλητή και ο ίδιος, στη συνέχεια, πρότεινε η ΔΔΕ να υιοθετήσει παρόμοιες δράσεις.

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νέων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, καθώς και του μαθητή από τη Σητεία που έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητικό ατύχημα.

Η δράση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια του 2ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου να προάγει τη σωματική και ψυχική υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών και να δημιουργήσει συνθήκες μεγαλύτερης ασφάλειας και υπευθυνότητας, προστατεύοντας το πολυτιμότερο αγαθό: την ανθρώπινη ζωή. (Από το 2ο ΓΕΛ)