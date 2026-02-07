Μια ιδιαίτερη και βαθιά συγκινητική ημέρα ξημερώνει την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου, για την ιστορική έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, τη Νεάπολη. Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Μεγάλης Παναγιάς ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα τέκνο της Εκκλησίας που αναλαμβάνει πλέον υψηλά ποιμαντικά καθήκοντα στη δυτική άκρη του νησιού μας, αλλά επιστρέφει στην πνευματική του αφετηρία για μια τελετή υψηλού συμβολισμού.

Ο λόγος για τον χειροτονηθέντα Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ. Τίτο, ο οποίος επέλεξε τη Νεάπολη Λασιθίου για να τελέσει την πρώτη του Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά την εις Επίσκοπον χειροτονία του.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά υπογραμμίζει τους άρρηκτους δεσμούς που συνδέουν τον νέο Ποιμενάρχη των Χανίων με την περιοχή μας, προσδίδοντας στην αυριανή Θεία Λειτουργία τον χαρακτήρα ενός πνευματικού «νόστου» και μιας εγκάρδιας ευχαριστίας προς τον Τριαδικό Θεό, παρουσία των ανθρώπων που τον γνωρίζουν και τον τιμούν.

Το πρωί της Κυριακής, οι καμπάνες της Μεγάλης Παναγιάς θα ηχήσουν χαρμόσυνα, καλώντας τον κλήρο και τον λαό της περιοχής να συμμετάσχουν σε αυτό το σπουδαίο εκκλησιαστικό γεγονός. Η παρουσία του «Αγίου Χανίων» στη Νεάπολη αποτελεί τιμή για τον τόπο και αναμένεται να προσελκύσει πλήθος πιστών, όχι μόνο από τη Νεάπολη αλλά και απο τον Άγιο Νικόλαο κι από άλλες περιοχές, που επιθυμούν να αναφωνήσουν το «Άξιος» και να λάβουν την πρώτη ευλογία του νέου Ιεράρχη.

Σε μια εποχή που η κοινωνία μας αναζητά στηρίγματα και πνευματική καθοδήγηση, η ανάδειξη νέων προσώπων στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης, προσώπων με το ήθος και την κατάρτιση του νέου Μητροπολίτη Τίτου, γεννά ελπίδα και αισιοδοξία. Η αυριανή Θεία Λειτουργία αναμένεται να τελεστεί σε κλίμα κατάνυξης και λαμπρότητας, προεξάρχοντος του νέου Μητροπολίτη, πλαισιωμένου από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου.

Για την τοπική κοινωνία της Νεάπολης, η ημέρα αυτή θα καταγραφεί ως ιστορική. Είναι η στιγμή που η τοπική Εκκλησία καμαρώνει για την εξέλιξη ενός άξιου στελέχους της, το οποίο καλείται πλέον να διαποιμάνει μία από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες Μητροπόλεις του νησιού.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ