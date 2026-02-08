Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, η ομάδα μας έκοψε στον χώρο της ΕΘΟΑΝ τη Βασιλόπιτα για το 2026. Τον Αγιασμό τέλεσε ο πάτερ Γεώργιος Τζάβλας, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Στην συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη μας να βρεθούν μετά από καιρό και να θυμηθούν παλιές ιστορίες από το θεατρικό σανίδι.



Το 2025 υπήρξαν δύσκολες στιγμές και προκλήσεις για την Ομάδα μας. Πάντα όμως, η τέχνη του θεάτρου μετατρέπει τις δυσκολίες σε έμπνευση και τις πτώσεις σε νέες αφετηρίες.

Το 2026 λοιπόν ξεκινά με άλλη διάθεση! Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το νέο μας έργο, ‘’Μακριά από παιδιά’’ του Γιωργή Τσουρή, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Μαρτίου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο με κοινωνικούς προβληματισμούς αλλά και με χιούμορ.

Όποιος επαγγελματίας επιθυμεί να συμβάλει και να διαφημίσει την επιχείρηση ή το κατάστημά του στο έντυπο πρόγραμμα, μπορεί να επικοινωνήσει είτε μέσω του email μας [email protected] είτε μέσω κινητού 6947166964 υπεύθυνος Μπεκατωρος Θεόδωρος και 6973822387‬ υπεύθυνη Μανιαδάκη Αννα.

Καλή χρονιά σε όλους!