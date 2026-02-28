Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νομού Λασιθίου και ειδικότερα οι κρίσιμες ελλείψεις σε νευραλγικά τμήματα όπως η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), φέρνουν για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τη μέθοδο των προσωρινών μετακινήσεων ιατρικού προσωπικού. Με μια νέα απόφαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κρήτης, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει το σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας των αυτόνομων εφημεριών στα περιφερειακά νοσοκομεία, επιστρατεύονται έμπειροι ιατροί από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) προκειμένου να καλυφθούν οι «τρύπες» στο πρόγραμμα του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Το επίσημο έγγραφο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, το οποίο φέρει την υπογραφή του Διοικητή, κ. Νεκτάριου Παπαβασιλείου, με ημερομηνία εφαρμογής για τον μήνα Μάρτιο του 2026, είναι αποκαλυπτικό της πιεστικής κατάστασης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, η εντολή μετακίνησης βασίζεται στις «έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. Λασιθίου – Ο.Μ.Ε. Αγίου Νικολάου». Η φράση αυτή, γνώριμη πλέον στους κόλπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) της Κρήτης, αποτελεί τη διοικητική μετάφραση της αδυναμίας του νοσοκομείου να καταρτίσει ένα ασφαλές πρόγραμμα εφημεριών με το υπάρχον, εξουθενωμένο προσωπικό του.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει τη μετακίνηση τεσσάρων ειδικευμένων ιατρών, κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι υπηρετούν στη ΜΕΘ του ΠΑ.Γ.Ν.Η., προκειμένου να μεταβούν στον Άγιο Νικόλαο και να πραγματοποιήσουν εφημερίες. Το πρόγραμμα αυτών των μετακινήσεων, όπως καταγράφεται στο έγγραφο, έχει ως εξής:

Η κα. Ξηρουχάκη Νεκταρία, Διευθύντρια Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, μετακινείται στις 09 Μαρτίου και στις 13 Μαρτίου 2026.

Ο κ. Παπάζογλου Γεώργιος, Επιμελητής Α’ Εσωτερικής Παθολογίας, καλείται να εφημερεύσει τις ίδιες ημερομηνίες, δηλαδή στις 09 και 13 Μαρτίου 2026.

Ο κ. Παπαδάκης Ελευθέριος, Επιμελητής Β’ Αναισθησιολογίας, αναλαμβάνει καθήκοντα στη ΜΕΘ Αγίου Νικολάου στις 10 και 12 Μαρτίου 2026.

Τέλος, ο κ. Κωνσταντίνου Ιωάννης, Επιμελητής Β’ Καρδιολογίας, μετακινείται επίσης για τις 10 και 12 Μαρτίου 2026.

Είναι προφανές από τις ειδικότητες των ιατρών (Πνευμονολόγος, Παθολόγος, Αναισθησιολόγος, Καρδιολόγος) ότι η 7η Υ.ΠΕ. επιχειρεί να καλύψει σφαιρικά τις εξαιρετικά απαιτητικές ανάγκες μιας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, μεταφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία από το τριτοβάθμιο νοσοκομείο του νησιού. Σημειώνεται, όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο, ότι οι δαπάνες της μετακίνησης και της πραγματοποίησης των εφημεριών θα καλυφθούν από τον φορέα υποδοχής, δηλαδή το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου.

Ωστόσο, το ρεπορτάζ οφείλει να αναδείξει την ευρύτερη εικόνα. Αφενός πρέπει να επισημανθεί πως οι γιατροί αποδέχονται μια τέτοια εξέλιξη και στηρίζουν το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, στοιχείο που θα πρέπει να πιστωθεί στα πρόσωπα που το πράττουν. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε πως η παρέμβαση της Υ.ΠΕ. αποτρέπει το «έμφραγμα» στην άμεση λειτουργία της ΜΕΘ Αγίου Νικολάου για τα συγκεκριμένα 24ωρα του Μαρτίου, αλλά δεν παύει να αποτελεί μια λύση – «μπάλωμα». Η τοπική κοινωνία του Λασιθίου, οι φορείς και οι υγειονομικοί της περιοχής, προσδοκούν να λυθεί το πρόβλημα στη ρίζα του και βέβαια να μην δημιουργηθούν συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και για τους γιατρούς του Ηρακλείου, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τα κενά ολόκληρης της Ανατολικής Κρήτης, είτε λόγω διακομιδών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο, είτε λόγω μετακίνησης των ίδιων για εφημερίες.

Το ζητούμενο, όπως διαρκώς αναδεικνύεται μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ και της ιστοσελίδας, παραμένει η μόνιμη και ουσιαστική στελέχωση των κλινικών με προκηρύξεις θέσεων που θα δίνουν πραγματικά κίνητρα στους νέους επιστήμονες να παραμείνουν και να εργαστούν στο Λασίθι, εξασφαλίζοντας αυτόνομη και ασφαλή λειτουργία των υποδομών υγείας του νομού.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ