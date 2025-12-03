Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την πιο αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ιστορία όλων των εποχών, «Ο Καρυοθραύστης», βασισμένη στο αριστούργημα του Έρνεστ Τέοντορ Αμαντέους Χόφμαν, σε μια μαγευτική θεατρική διασκευή που έρχεται για πρώτη φορά στην Κρήτη, μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές sold out εμφανίσεων στη Θεσσαλονίκη.



Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 18:30, στο Κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο.





Λίγα λόγια για την παράσταση



Σε μια παραμονή Χριστουγέννων γεμάτη προσμονή και όνειρα, η μικρή Μαίρη λαμβάνει από τον αγαπημένο της νονό ένα παράξενο δώρο: έναν Καρυοθραύστη.



Το βράδυ, στο όνειρό της, το παιχνίδι ζωντανεύει και την παρασύρει σε ένα φαντασμαγορικό ταξίδι γεμάτο κινδύνους, θαύματα και μαθήματα ζωής. Μαζί του θα γνωρίσει την πραγματική έννοια της ανιδιοτελούς αγάπης και της αληθινής φιλίας.



Με πέντε ηθοποιούς και δύο μπαλαρίνες επί σκηνής, πλούσια θεατρική δράση και τη διαχρονική μουσική του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, η παράσταση μεταμορφώνει το κλασικό παραμύθι σε μια ονειρική εμπειρία που γοητεύει μικρούς και μεγάλους.



Συντελεστές



Διασκευή: Γιώτα Καλτσίδου



Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη Μαλακόζη



Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης



Ερμηνεύουν επί σκηνής: Πέντε ηθοποιοί & δύο μπαλαρίνες





Πληροφορίες Παράστασης



Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου



Ώρα: 18:30



Χώρος: Κινηματοθέατρο REX, Άγιος Νικόλαος



Εισιτήρια



Διαθέσιμα ηλεκτρονικά:



https://www.more.com/…/chil…/o-karyothraustis-periodeia/



Ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι γεμάτο φως



«Ο Καρυοθραύστης» είναι μια θεατρική γιορτή γεμάτη μουσική, χορό, χιούμορ και τρυφερότητα — ένας ύμνος στην αποδοχή, στη φιλία και στην άνευ όρων αγάπη.



Μια παράσταση–δώρο για όλα τα παιδιά, για κάθε οικογένεια, για όσους θέλουν να ζήσουν ξανά τη μαγεία των Χριστουγέννων.



Και όλοι μαζί, στο τέλος, φωνάζουμε δυνατά:



«ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ!»