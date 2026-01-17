«Τους μαζέψαμε και φέτος τους αμανίτους, είναι αγκισαρίτες!», μας ενημέρωσε ο φίλος Γιώργος Μιχαηλίδης, που γνωρίζει καλά τους βρώσιμους αμανίτες, αλλά και πού θα τους βρει. Στην ερώτησή μας αν φέτος, με τις βροχές, είναι περισσότεροι, η απάντησή του ήταν αρνητική: «Χειρότερα από πέρυσι και σε πιο λίγα μέρη» μας λέγει.

«Αν δεν είμαστε σίγουροι, αν τρώγονται οι αμανίτοι που βλέπουμε θα πρέπει να τους αποφεύγουμε!» μας λέγει ο Γιώργος Αφορδακός, ο φυσιοδίφης της Κριτσάς: «Αυτοί που τους μαζεύουν λένε ότι τους γνωρίζουν και δεν φοβούνται μια πιθανή δηλητηρίαση. Καλού – κακού, ας προσέχουν. Εάν δεν είμαστε σίγουροι για το είδος του μανιταριού που έχουμε βρει, είναι καλύτερα να μην το φάμε» αναφέρει.

Τα μανιτάρια –οι αμανίτες κατά την ντοπιολαλιά– είναι ένα είδος μυκήτων με πλούσια γεύση και μοναδικά θρεπτικά οφέλη. Τα είδη των μανιταριών στην περιοχή μας είναι πολλά, όπως αγκαθίτης, αγκισαρίτης, δροσίτης, αλαδανίτης, πρινίτης κ.ά. «Οι πιο νόστιμοι είναι ο αγκισαρίτης και ο αγκαθίτης!», μας λέγουν και ο Γιώργος Αφορδακός και ο Γιώργος Μιχαηλίδης.

Έχουμε ακούσει και τη φράση «αυτός ξεφύτρωσε σαν τον αμανίτη!» -δηλαδή παρουσιάστηκε ξαφνικά ή απρόσκλητος. Επίσης «αυτά ξεφυτρώνουν σαν (τα) μανιτάρια!», δηλαδή δημιουργούνται με ταχύτατους ρυθμούς, εμφανίζονται μαζικά. Μανιτάρι λέμε και το σύννεφο καπνού που προκαλείται από έκρηξη ατομικής βόμβας, που επίσης μοιάζει με μανιτάρι.

ΛΕΩΝ.Κ