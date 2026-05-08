Σε μία από τις πιο καθοριστικές και απαιτητικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της μπαίνει η ΑΕ Νεάπολης, καθώς η κατάκτηση του πρωταθλήματος Λασιθίου δεν έφερε μόνο την αγωνιστική δικαίωση, αλλά και την επιστροφή της ομάδας στη Γ’ Εθνική έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας, επαναφέροντας τον σύλλογο σε ένα πρωτάθλημα με σαφώς αυξημένες απαιτήσεις και εντελώς διαφορετικά δεδομένα.

Η επιτυχία της ανόδου γέμισε χαρά και υπερηφάνεια τον κόσμο της ομάδας, ωστόσο παράλληλα άνοιξε έναν νέο και δύσκολο κύκλο υποχρεώσεων για τους «πρασινοκίτρινους», οι οποίοι καλούνται πλέον να οργανωθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας κατηγορίας και να εκπροσωπήσουν επάξια τόσο τη Νεάπολη όσο και συνολικά το Λασίθι σε επίπεδο Κρήτης.

Άπαντες στον σύλλογο γνωρίζουν ότι η Γ’ Εθνική δεν θυμίζει σε τίποτα τα δεδομένα των τοπικών πρωταθλημάτων. Το αγωνιστικό επίπεδο είναι υψηλότερο, τα ταξίδια περισσότερα, οι οικονομικές υποχρεώσεις αυξημένες και οι οργανωτικές ανάγκες σαφώς μεγαλύτερες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση της ομάδας κινήθηκε άμεσα, επιχειρώντας να ενεργοποιήσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία ενόψει της επόμενης ημέρας.

Για τον λόγο αυτό, ορίστηκε Γενική Συνέλευση και εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου το Σάββατο στις 19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης, με ανοιχτό κάλεσμα προς τα μέλη, τους φίλους της ομάδας, τους επαγγελματίες της περιοχής αλλά και όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην κοινή προσπάθεια.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από πολλούς ως σημείο καμπής για την ΑΕ Νεάπολης. Η επιστροφή στις εθνικές κατηγορίες δημιουργεί νέες προοπτικές και παράλληλα αυξημένες ευθύνες, καθώς το σωματείο καλείται να χτίσει ένα σταθερό μοντέλο λειτουργίας που θα του επιτρέψει όχι μόνο να συμμετάσχει αξιοπρεπώς στο νέο πρωτάθλημα, αλλά και να αποκτήσει προοπτική και συνέχεια τα επόμενα χρόνια.

Στο Νεαπολίτικο «στρατόπεδο» θεωρούν πως η επιτυχία της ανόδου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως υπόθεση λίγων ανθρώπων. Αντίθετα, απαιτεί τη συστράτευση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, αφού η παρουσία της ΑΕ Νεάπολης στη Γ’ Εθνική αποτελεί ζήτημα που ξεπερνά τα στενά όρια του συλλόγου και αγγίζει συνολικά την αθλητική εικόνα της περιοχής.

Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές είναι ξεκάθαρο. Η ΑΕ Νεάπολης ανήκει σε όλους και η επόμενη ημέρα της θα εξαρτηθεί από το πόσο ενεργά θα σταθούν δίπλα της οι άνθρωποι της πόλης. Η παρουσία στη Γενική Συνέλευση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέσα από τη διαδικασία αυτή θα καθοριστούν οι βασικές κατευθύνσεις σε διοικητικό, οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο.

Παράλληλα, ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση γύρω από τις άμεσες ανάγκες που δημιουργεί η συμμετοχή στη Γ’ Εθνική. Η ενίσχυση του διοικητικού σχήματος, η εξεύρεση οικονομικών πόρων, η στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος αλλά και η συνολική λειτουργία του συλλόγου αποτελούν ζητήματα πρώτης προτεραιότητας που απαιτούν άμεσες αποφάσεις και συντονισμό.

Η επιστροφή της ΑΕ Νεάπολης στις εθνικές κατηγορίες ξυπνά μνήμες και φιλοδοξίες για τον κόσμο της ομάδας, όμως όλοι γνωρίζουν ότι η επιτυχία της επόμενης ημέρας δεν θα κριθεί μόνο μέσα στο γήπεδο. Θα κριθεί κυρίως από τη δυνατότητα της ομάδας να παρουσιαστεί ενωμένη, οργανωμένη και ισχυρή σε όλα τα επίπεδα.

Το Σάββατο λοιπόν, δεν αποτελεί απλώς μία τυπική συνέλευση. Αποτελεί ένα κρίσιμο ραντεβού για το μέλλον της ΑΕ Νεάπολης, ίσως το σημαντικότερο των τελευταίων ετών, καθώς από τη συμμετοχή, τη συσπείρωση και τη διάθεση προσφοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η πορεία της ομάδας στη νέα μεγάλη πρόκληση της Γ’ Εθνικής.