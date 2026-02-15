Σε κάποιες από τις πολλές σκάλες, που έχει η πόλη του Αγίου Νικολάου, εκδηλώνει τώρα ενδιαφέρον να παρέμβει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, προκειμένου να βελτιώσει τη βατότητα σε πρώτη φάση και σε δεύτερη να προχωρήσει σε ουσιαστικότερες επεμβάσεις, δεδομένου ότι ορισμένες απ’ αυτές είναι κατασκευασμένες πριν από πολλές δεκαετίες, ακανόνιστα, χωρίς συμμετρία και με πρόχειρα υλικά. Αποτέλεσμα αυτού, είναι κάποιες από τις σκάλες αυτές, παρά το γεγονός ότι αποτελούν κύριο στοιχείο χρήσης από πεζούς για τη μετάβαση από το ένα μέρος της πόλεως σε άλλο, να συνιστούν παγίδες, προκαλώντας ατυχήματα και ελαφρούς ή σοβαρότερους τραυματισμούς σε όσους τις κατεβαίνουν.

Οι περίπου 80 σκάλες του Αγίου Νικολάου, όπως έχει γράψει πολλές φορές η ΑΝΑΤΟΛΗ, αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής ταυτότητας της πόλεως. Η προηγούμενη δημοτική αρχή μέσω του ΠΑΟΔΑΝ είχε ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα δράση – «Το πνεύμα της σκάλας», αναθέτοντας σε διαφορετικό εικαστικό δημιουργό την παρουσίαση ενός εικαστικού έργου ή μιας εικαστικής εγκατάστασης, εμπνευσμένα από τον τύπο της σκάλας ή επιδιώκοντας να της προσδώσει «τύπο», προσωρινά όσο άντεχε στη φθορά η αντίστοιχη εικαστική παρέμβαση ή και σε βάθος χρόνου.

Δυστυχώς, με την αποχώρηση της προηγούμενης δημοτικής αρχής από τα δημοτικά πράγματα και αυτή η δράση, παρ’ ότι είχε διαπιστωθεί ως μια «αναγκαιότητα», με σκοπό την ανάδειξη των σκαλών της πόλεως ως ένα τουριστικό «αξιοθέατο», δεν συνεχίστηκε από την παρούσα δημοτική αρχή. Είχα προτείνει, στη φάση της ανάπτυξής της, η δράση αυτή να «αυτονομηθεί», να περάσει στα χέρα «ενεργών πολιτών», ώστε να εξασφαλίσει τη διάρκεια που απαιτείται σε βάθος χρόνου. Δεν υιοθετήθηκε, δυστυχώς, με τη γνωστή κατάληξη.

Η δράση είχε επικριθεί, πιθανόν και δικαίως, γιατί ο δημότης επιθυμούσε της υιοθεσίας από έναν εικαστικό καλλιτέχνη και της όποιας ανάδειξης, να προηγείται η τεχνική – δομική ανακαίνιση, επισκευή και εξασφάλιση της ασφαλούς βατότητας μιας σκάλας. Και να ερχόταν το καλλιτεχνικό έργο να επισφραγίσει τη σημασία και ομορφιά της…

Συναντήσαμε τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, τον Διευθυντή Υδρευσης και Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΑΝ Γιώργο Παπαδάκη και την τεχνική σύμβουλο του Δημάρχου Μάρω Δαγιάντη να επιθεωρούν κάποιες από τις σκάλες που τέμνονται από την οδό Βιτσέντζου Κορνάρου. Εχοντας λάβει αιτήματα από τους περιοίκους για την ανάγκη ανακατασκευής μιας από τις σκάλες της οδού Κορυτσάς (η οποία εκτείνεται από τον «ελαιώνα» ως τον παραλιακό), ώστε να καταστεί ασφαλής για το πλήθος των ημεδαπών αλλά και τουριστών που την διαβαίνουν, ο Δήμαρχος δήλωσε στους δημότες που τον συνάντησαν επί τόπου, ότι ως άμεση παρέμβαση θα δρομολογηθεί η τοποθέτηση μεταλλικού κάγκελου – κουπαστής ώστε οι έχοντες δυσκολία στην κίνηση να στηρίζονται εκεί και να κατεβαίνουν. Διαπίστωσε και ίδιος το πρόβλημα, δεδομένου ότι τα σκαλοπάτια είχαν κατασκευαστεί μεταπολεμικά με χρήση ακανόνιστων λίθων με ανώμαλη επιφάνεια. Ορισμένα δε σκαλοπάτια διαφέρουν σε ύψος από τα επόμενα με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται ο βαδιστικός τόνος και να προκαλούνται πτώσεις και τραυματισμοί των πεζών. Προκειμένου να ελαττώσουν τις πιθανότητες να τραυματίζονται στις καθημερινές μετακινήσεις τους κάποιοι περίοικοι προέβησαν σε μικρές διαμορφώσεις των εισόδων των κατοικιών τους, τοποθετώντας και μικρά κάγκελα στήριξης, η χρήση των οποίων έχει καταστεί κοινή από τους διαβάτες, γεγονός που υπαγορεύει την τοποθέτηση αντίστοιχων στηριγμάτων κατά μήκος ολόκληρης της σκάλας.…

«Όπως έχουμε κάνει σε διάφορες άλλες περιπτώσεις, ξεκινούμε, όπου χρειάζεται, να τοποθετούμε κουπαστές στις σκάλες, σταδιακά. Η συγκεκριμένη σκάλα χρειάζεται ανακατασκευή, διότι είναι παλιά και έχει υποστεί ζημίες όταν η ΔΕΥΑΑΝ πέρασε τον αγωγό αποχέτευσης και κατασκεύασε τα φρεάτια σε κάθε πλατύσκαλο. Αμεσα, πάντως, θα τοποθετηθεί κουπαστή…».

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ