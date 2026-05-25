Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τη σημασία της αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας στις σχολικές μετακινήσεις σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Άγιο Νικόλαο.

Όπως συμβαίνει σε κάθε οργανωμένη σχολική μετακίνηση, πριν από την αναχώρηση πραγματοποιήθηκαν από τους άνδρες της Τροχαίας Αγίου Νικολάου οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο λεωφορείο και στα συνοδευτικά στοιχεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τον αρχικό έλεγχο όλα κρίθηκαν σύννομα και δόθηκε η απαραίτητη έγκριση ώστε η εκδρομή να ξεκινήσει κανονικά.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής διαπιστώθηκε ότι είχε αλλάξει το πρόσωπο που βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Αντί του οδηγού που είχε ελεγχθεί και εγκριθεί πριν την αναχώρηση, την οδήγηση του λεωφορείου είχε αναλάβει ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής, λόγω υπέρβασης του ηλικιακού ορίου που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η Τροχαία Αγίου Νικολάου, μόλις ενημερώθηκε για την αλλαγή, προχώρησε άμεσα σε ακινητοποίηση του λεωφορείου στην περιοχή του Σεληναρίου και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αντιμετωπίζεται με βάση το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης. Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Αυτόφωρου.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι οι μαθητές επέστρεψαν με ασφάλεια στην αφετηρία τους, χωρίς να υπάρξει κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Η επιστροφή πραγματοποιήθηκε με τον αρχικό οδηγό, ο οποίος είχε ελεγχθεί και εγκριθεί από την Τροχαία.

Το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που αφορά κάθε γονέα και κάθε εκπαιδευτική κοινότητα: η σχολική εκδρομή δεν είναι μια απλή μετακίνηση, αλλά μια δραστηριότητα που απαιτεί απόλυτη συνέπεια, διαφάνεια και τήρηση των κανόνων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Οι έλεγχοι δεν αποτελούν τυπική διαδικασία είναι το εργαλείο που διασφαλίζει ότι οι μαθητές μετακινούνται υπό τις συνθήκες που προβλέπει η νομοθεσία.

Χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση του διοικητή της Τροχαίας Αγίου Νικολάου, κ. Πέτρου Ζερβάκη, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Όπως επεσήμανε, δεν μπορεί να ελέγχεται ένα πρόσωπο πριν την αναχώρηση και στη συνέχεια άλλος οδηγός να αναλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι της υπηρεσίας θα συνεχίσουν να είναι ενδελεχείς και ουσιαστικοί, με στόχο όχι μόνο τη διαπίστωση παραβάσεων αλλά κυρίως την πρόληψη και την προστασία των παιδιών.

Το σημερινό περιστατικό λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι όταν πρόκειται για σχολικές εκδρομές δεν χωρούν εκπτώσεις. Η τήρηση των διαδικασιών και ο συνεχής έλεγχος δεν είναι εμπόδιο στην καθημερινότητα αλλά προϋπόθεση για να επιστρέφουν όλα τα παιδιά με ασφάλεια στο σπίτι τους.