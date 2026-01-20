Βραβείο Τιμής και Ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους στον Πολιτισμό απονεμήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Λασιθίου, στο Θέατρο της Σητείας. Ο Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιάννης Σταμέλος, εξηγώντας το σκεπτικό του θεσμού των βραβεύσεων από την εταιρεία, είπε: «Είναι η ένατη συνεχή χρονιά εφέτος κατά την οποία η Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία προσπαθεί να αναδείξει το έργο μερικών πολύ σημαντικών ανθρώπων και συλλόγων για το νομό μας σε ξεχωριστή τελετή και να τους εκφράσει συμβολικά και ταπεινά την ευγνωμοσύνη της γι’ αυτό που προσφέρουν στην τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο».

Ο εφημέριος της Αγίας Τριάδος π’ Βασίλειος Περουλάκης απένειμε το βραβείο στο Θέατρο της Σητείας. Το παρέλαβε η πρόεδρος του θεατρικού σχήματος Φανή Σύρπου, η οποία ευχαριστώντας για τη συμπερίληψη στους τιμώμενους από την εταιρεία για το 2025.

H κ. Σύρπου είπε παραλαμβάνοντας το βραβείο: «Θεωρούμε ότι εμείς πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς εσάς. Είναι εντυπωσιακό ότι η εταιρεία λειτουργεί 57 χρόνια και εκδίδει το καταπληκτικό περιοδικό Αμάλθεια. Εκπλήσσει το να υπάρχουν άνθρωποι, ακόμη και σήμερα, που παλεύουν τόσα χρόνια για τον Πολιτισμό.

Φέτος το Θέατρο της Σητεία συμπληρώνει 33 χρόνια λειτουργίας του. Έχουμε ανεβάσει πάνω από 40 παραστάσεις. Είμαστε πολύ περήφανοι για την Παιδική και Εφηβική Σκηνή που έχουμε ιδρύσει, καθώς και για το γεγονός ότι κάνουμε συμπαραγωγές και στο ότι είμαστε ανοιχτοί πάντοτε να βοηθούμε κάθε άλλο πολιτιστικό σύλλογο στην περιοχή Σητείας και όχι μόνο. Εύχομαι για το 2026, να είμαστε όλοι καλά και να αντισταθούμε όλοι με τον Πολιτισμό, σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε και φοβάμαι ότι θα περάσουμε και δυσκολότερους στο μέλλον. Ας αντισταθούμε εμείς με τις αξίες μας, με το κομμάτι της ψυχής μας που δίνουμε για όλους εμάς, για τον διπλανό μας, για το κοινωνικό μας πλαίσιο.»

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ