Οι αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν χθες και προχθές για την ανάδειξη νέων οργάνων στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυξημένη συμμετοχή, επιβεβαιώνοντας το έντονο αίσθημα ευθύνης και εκπροσώπησης που διακατέχει τα μέλη της.

Με βάση τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο Μιχάλης Βαμβασάκης αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρώτος σε σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκεντρώνοντας συνολικά 85 ψήφους. Η πρωτιά αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική εκλογική επιτυχία, αλλά αποτυπώνει με σαφήνεια την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση των συναδέλφων του προς το πρόσωπό του, καθώς και προς το έργο που έχει επιτελέσει κατά την προηγούμενη θητεία του.

Όπως όλα δείχνουν, το αποτέλεσμα αυτό ανοίγει τον δρόμο για την ανανέωση της θητείας του στην προεδρία της Ένωσης για δεύτερη διαδοχική φορά. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ερμηνεύεται ως επιβράβευση της μέχρι σήμερα συνδικαλιστικής του δράσης, των παρεμβάσεων του σε ζητήματα υπηρεσιακά και θεσμικά, αλλά και της σταθερής του παρουσίας στην προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των αστυνομικών υπαλλήλων του Νομού Λασιθίου.

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη σε κλίμα ομαλότητας και συναδελφικότητας, στοιχείο που αναδεικνύει τη θεσμική ωριμότητα της Ένωσης. Τα νέα όργανα που θα συγκροτηθούν καλούνται να συνεχίσουν το έργο της διεκδίκησης καλύτερων συνθηκών εργασίας, της ενίσχυσης των υπηρεσιών και της προαγωγής της ασφάλειας των πολιτών.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι προκλήσεις παραμένουν πολλές. Ωστόσο, η ισχυρή εντολή που δόθηκε μέσα από τις κάλπες δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια δημιουργική και αποτελεσματική συνέχεια, με στόχο την ενότητα, τη διεκδίκηση και την πρόοδο του συνδικαλιστικού φορέα.