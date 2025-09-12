Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου με το άγγελμα της εις Κύριον εκδημίας της Σοφίας Σουλαδάκη πρεσβυτέρας του αοιδίμου ιερέως Γεωργίου Σουλαδάκη, συνήλθε εκτάκτως εις συνεδρίαν σήμερον 12 Σεπτεμβρίου 2025 και απεφάσισε τα κάτωθι:

Να εκπροσωπηθεί το Συμβούλιον εις την εξόδιον Ακολουθίαν Να εκφράσει συλλυπητηρίους ευχάς προς τους οικείους της εκλιπούσης Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα εις τον Τοπικόν Τύπον.

Ευχόμαστε όπως Κύριος ο Θεός αναπαύσει την ψυχήν αυτής μετά των Αγίων και Δικαίων και εις την οικογένειάν της να χαρίσει την εξ ύψους δύναμιν, ενίσχυσιν και παρηγορίαν.

Διά το Διοικητικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

π. Εμμανουήλ Βασιλάκης π. Δημήτριος Λαπιδάκης