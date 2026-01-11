Η εορταστική περίοδος συνήθως συνοδεύεται από αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ στις κοινωνικές εξόδους και τις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Παράλληλα όμως δυστυχώς και από αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων…

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κ. Γιάννης Λιονάκης ενημέρωσε για κάτι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο: το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά στα τροχαία, από το 1995 έως και σήμερα με μοναδική εξαίρεση το 2020- ήταν η χρονιά του κορονοϊού. Υπογράμμισε όμως ότι ακόμη ο δρόμος είναι μακρύς.

Ανέφερε ότι έχουμε περίπου 60 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων, ενώ το 2024 είχαμε πάνω από 100. Έθιξε και το γεγονός ότι υπάρχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται στους 20-22 νεκρούς, κάτι το οποίο μας προβλημάτισε ιδιαίτερα.

Ο κ. Λιονάκης αναφέρθηκε και στο πρώτο δυστύχημα του 2025, το οποίο σημειώθηκε στις 11 Ιανουαρίου στα Χανιά. Υπενθυμίζουμε ότι στο τροχαίο αυτό έχασε την ζωή του ένας 22χρονος. Ο κ. Λιονάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο θάνατος του νεαρού Χανιώτη στις αρχές του χρόνου ταρακούνησε, κατά την άποψή μου, όχι μόνο πολλούς πολίτες, αλλά κυρίως την Πολιτεία. Οδήγησε σε αυστηρότερους ελέγχους και αυξήσεις προστίμων, ενώ φαίνεται πως προβλημάτισε και την κοινωνία».

Τα στατιστικά

Το 2025 είχαμε 38 νεκρούς σε τροχαία σε ολόκληρο το νησί, ενώ το 2024 ο αριθμός είχε φτάσει τους 64.

Στο νομό Λασιθίου το 2024 είχαμε 5 νεκρούς, ενώ το 2025 είχαμε 4.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Νομό Ρεθύμνης, όπου από τους 13 νεκρούς του 2024 φτάσαμε στους 3 το 2025.

Στο Νομό Χανίων, από τους 23 ο αριθμός έπεσε στους 13.

Στο Νομό Ηρακλείου από τους 23 νεκρούς του 2024, το 2025 οι νεκροί έπεσαν στους 18.

Η προσωπική μαρτυρία

Ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα πολλές φορές δεν είναι προβλέψιμες, δεν έχουν να κάνουν μονάχα με την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και την οδήγηση χωρίς την κατανάλωση αλκοόλ. Δυστυχώς πολλές φορές το κακό, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.

Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα που με ανησύχησε. Πιο συγκεκριμένα, φεύγοντας το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου από τον Άγιο Νικόλαο και κινούμενη οδικώς προς το Ηράκλειο η βροχή ήταν απερίγραπτη. Οι υαλοκαθαριστήρες δεν προλάβαιναν να καθαρίσουν το τζάμι του αυτοκινήτου, ενώ είχε ήδη αρχίσει να νυχτώνει και η ορατότητα ήταν ελάχιστη. Τα έργα που γίνονται στον ΒΟΑΚ και τα χαρακτηριστικά κολωνάκια που έχουν τοποθετηθεί σίγουρα δεν βοηθούσαν την κατάσταση, καθώς οι δρόμοι είναι πολύ πιο στενοί. Έπρεπε οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Η πρώτη μου σκέψη όπως και πολλών άλλων που οδηγούσαν ήταν να σταματήσουμε στην άκρη του δρόμου έως ότου να σταματήσει η πολλή βροχή. Αυτό όμως, στο σημείο που βρισκόμασταν, δεν γινόταν καθώς τα διαχωριστικά κολωνάκια δεν το επέτρεπαν. Λίγο πιο κάτω επιτρέπονταν η προσωρινή στάση στην άκρη του δρόμου, όπου και άφησα τελικά το αυτοκίνητο. Μετρήσαμε 5 αυτοκίνητα που σταμάτησαν για τον ίδιο λόγο.

Πιο συνειδητοποιημένοι;

Μπορεί να αντιληφθεί κανείς πως οι οδηγοί είναι πιο συνειδητοποιημένοι και όταν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο σταματούν, δεν συνεχίζουν αψηφώντας τις δυνατότητές τους. Ίσως τώρα οι οδηγοί να φοβούνται περισσότερο, ίσως να μην πίνουν και να οδηγούν, ίσως επίσης οι αυστηροί έλεγχοι που διενεργεί η Τροχαία να λειτουργούν αποτρεπτικά.

Πάντως σύμφωνα με τα στατιστικά όλα αυτά έχουν θετικό αποτέλεσμα στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Η φιλοσοφία

Ολοκληρώνοντας τη δημόσια τοποθέτησή του ο κ. Λιονάκης είπε κάτι πολύ σημαντικό που όλοι μας θεωρώ ότι θα συμφωνήσουμε. Ανέφερε: «Περιμένω τη μέρα που η σωστή οδηγική συμπεριφορά θα είναι καθημερινή σκέψη και στάση ζωής. Τη μέρα που στα σχολεία, μέσα από οργανωμένα προγράμματα, εκπαιδευμένοι δάσκαλοι θα μιλούν ουσιαστικά στα παιδιά μας για την οδική ασφάλεια. Τη μέρα που αυτή η παιδεία θα ξεκινά από την οικογένεια, από το μαιευτήριο. Και τέλος, τη μέρα που η φιλοσοφία της Πολιτείας και της κοινωνίας θα είναι: «να σε μάθω να μην το κάνεις», όχι «να σε τιμωρήσω αν το κάνεις»».

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ