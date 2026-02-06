Πρόκειται για ένα αρκετά ευαίσθητο ζήτημα που πλέον από ό,τι φαίνεται αγγίζει ολοένα και περισσότερο κάθε οικογένεια, κάθε σπίτι και κάθε άτομο που νοσεί. Η αξιολάτρευτη Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Φίλων και Εθελοντών Νομού Λασιθίου ΣΤΗΡΙΖΩ, κ. Μαρία Λικουρίνου μίλησε για τον Σύλλογο, την γέννηση και τις ανάγκες του και περιέγραψε τις βασικές δυσκολίες και τα ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι νοσούντες.

Ο καρκίνος είναι μια λέξη που ακόμη και σήμερα άλλοτε τρομάζει, άλλοτε γεννά φόβο αλλά και αβεβαιότητα και σιωπή. Για χρόνια αντιμετωπίζεται σαν κάτι που δεν λέγεται δυνατά, σαν μια ασθένεια που ψιθυρίζεται, που κρύβεται πίσω από μισόλογα και αποφεύγεται από τις συζητήσεις. Τα ταμπού, οι προκαταλήψεις και ο φόβος του αγνώστου δημιούργησαν μια κατάσταση σιωπής. Η σιωπή όμως αυτή δεν προστατεύει, αντίθετα απομονώνει. Έτσι λοιπόν, σήμερα περισσότερο από ποτέ είχαμε την υποχρέωση να μιλήσουμε ανοικτά, να δώσουμε στον καρκίνο το πραγματικό του όνομα, να ακούσουμε τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις σκέψεις ενός σπουδαίου συλλόγου καταρρίπτοντας τα ταμπού και ενισχύοντας την πρόληψη και την ελπίδα.

Η ιδέα

Η κ. Μαρία ενημέρωσε ότι ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009, ενώ προέκυψε σαν ανάγκη, από μερικά άτομα φίλους και συγγενείς που είδαν στην πράξη πως μέσα από το να βρίσκεται ο ένας κοντά με τον άλλο μπορούν να ξεχάσουν τα προβλήματα που βιώνουν και να τα ξεπεράσουν. Αυτή την στιγμή τα άτομα που πλαισιώνουν τον σύλλογο είναι κυρίως καρκινοπαθείς, φίλοι και εθελοντές, η ομάδα τους μεγαλώνει συνεχώς.

Στόχοι

Υπογράμμισε ότι οι σκοποί του Συλλόγου είναι η αλληλοβοήθεια, η φροντίδα, η στήριξη και η συμπαράσταση των καρκινοπαθών του Νομού Λασιθίου. Τα αρχικά μέλη του Συλλόγου ήταν 100 και όπως είπε η Πρόεδρος οι συμμετοχές έχουν αυξηθεί σημαντικά- ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο. Διαπίστωσε ωστόσο ότι έχουν αυξηθεί όμως και τα περιστατικά καρκινοπαθών και επεσήμανε ότι οι παροχές δυστυχώς μειώνονται. Αλλά και ότι έχουν αυξηθεί οι ανάγκες των ατόμων που νοσούν από καρκίνο και των φροντιστών τους.

Οι δυσκολίες

Για το ποια είναι τα πιο συχνά ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν τα άτομα που νοσούν από καρκίνο στο Νομό Λασιθίου αλλά και οι οικογένειές τους σημείωσε ότι αυτό που κυριαρχεί αρχικά είναι η ανάγκη για ψυχολογική στήριξη, που ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Φίλων και Εθελοντών Νομού Λασιθίου ΣΤΗΡΙΖΩ παρέχει. Σε δεύτερο επίπεδο έρχεται το οικονομικό στοιχείο. Πρόσθεσε ότι δυστυχώς οι διαδικασίες από τα ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποιήσης Αναπηρίας) καθυστερούν σημαντικά, σε περίπτωση που δικαιούται κάποιος που νοσεί να πάρει σύνταξη και παίρνει μεγάλο διάστημα έως ότου να μπορεί να βγει το ποσοστό αναπηρίας. Σημείωσε ότι αυτό που τους θλίβει ιδιαίτερα είναι ότι συχνά ακούν ιστορίες πολύ νεαρών ατόμων, αλλά και μικρών παιδιών που νοσούν. Ανέφερε ότι σε πολλές περιπτώσεις που νοσούν μικρά παιδιά, αναγκάζεται κάποιο μέλος από την οικογένεια να αφήσει το εργασιακό περιβάλλον για κάποιο διάστημα. Εκεί προκύπτουν βιοποριστικά προβλήματα.

Παρηγορητική-ανακουφιστική φροντίδα

Ένα πολύ θετικό προτζεκτ ετοιμάζει ο Σύλλογος, βρίσκεται στο στάδιο οργάνωσης και αφορά την παρηγορητική-ανακουφιστική φροντίδα. Απευθύνουν λοιπόν δημόσια έκκληση σε οποίον ενδιαφέρεται να συμμετέχει ώστε να μπορούν να προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλές αλλά και κατ’ οίκον στήριξη.

Για την ανακουφιστική-παρηγορητική φροντίδα χρειάζονται τη στήριξη όλων. Οι βασικές ανάγκες είναι σε εθελοντή νοσηλευτή, αλλά και εθελοντή ιατρό, ενώ έως τώρα διαθέτουν ήδη φυσικοθεραπευτή, ψυχικό σύμβουλο, ψυχολόγο. Η εθελοντική βοήθεια είναι αναγκαία, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το Σύλλογο και να βοηθήσουμε ουσιαστικά τους συνανθρώπους μας, που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Γραμμή στήριξης

Πρόσφατα ο Σύλλογος απέκτησε γραμμή στήριξης και είναι άμεσα διαθέσιμη για να υποστηρίξει όλους όσοι νοσούν ή ακόμη και τις οικογένειες και τους φίλους τους. Το τηλέφωνο στήριξης είναι: 284114512.

Πραγματικότητα χωρίς φίλτρα

Ο Σύλλογος απευθύνεται και υποστηρίζει ολόκληρο το Νομό Λασιθίου. Η συζήτηση ήρθε και στην κατάσταση των νοσοκομείων του Νομού και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι ασθενείς και οι οικογένειές τους που αναγκάζονται να μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή για να βοηθηθούν. Η Πρόεδρος σημείωσε ότι οι περισσότεροι ασθενείς αναγκάζονται να μεταβούν στο Ηράκλειο, ενώ υπάρχουν και κάποια πιο περιορισμένα περιστατικά που πηγαίνουν στο ΓΝΑΝ.

Εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αναπτύσσονται επιπλέον ανάγκες. Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι οι ασθενείς που μεταφέρονται για ιατρικές επισκέψεις και θεραπείες, χρειάζονται οπωσδήποτε συνοδό. Υπογράμμισε λοιπόν ότι πολλοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις δουλειές τους. Επιπλέον τα έξοδα με τις τόσο τακτικές μετακινήσεις επιβαρύνουν τους πολίτες.

Αύξηση περιστατικών

Δυστυχώς πλέον διαπιστώνει και η Πρόεδρος ότι αντί τα περιστατικά να μειώνονται, φαίνεται πως αυξάνονται σημαντικά! Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον ψυχολογικό και διατροφικό παράγοντα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση.

Ο Σύλλογος είναι ιδιαίτερα ενεργός. Διοργανώνει συναντήσεις που αναπτύσσουν συζητήσεις σχετικά με το πώς μπορεί να ενθαρρυνθεί ο ασθενής, τα στάδια που περνά δίνοντας ιδιαίτερα έμφαση στο ψυχολογικό κομμάτι. Παράλληλα κάνουν συναντήσεις με ιατρούς, ογκολόγους, χειρούργους, ψυχιάτρους όπου ενημερώνονται σχετικά με την ασθένεια, με ιατρικές εξελίξεις, αλλά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα θέματα. Όταν χρειάζεται, δρουν συλλογικά κάνοντας αγώνα για να συγκεντρωθούν χρήματα και να υποστηρίξουν ασθενείς που χρειάζεται να μεταφερθούν στο εξωτερικό. Ενδεικτικά να πριν από μερικά χρόνια έκαναν ένα ραδιομαραθώνιο, συγκεντρώνοντας το αξιόλογο ποσό των 78.000 ευρώ. Παραμένουν λοιπόν δραστήριοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν και να υποστηρίξουν όλους όσοι νοσούν και χρειάζονται την βοήθειά του Συλλόγου.

Η ασθένεια ενώνει

Η ίδια η Πρόεδρος είχε νοσήσει παλαιότερα και μίλησε και για τις δυνατές φιλίες που δημιουργούνται μεταξύ των ατόμων που νοσούν καθώς έχουν ένα κοινό στοιχείο να τους δένει… την ασθένεια. Εξήγησε ότι μέσα από τον Σύλλογο πολλοί αισθάνονται ότι έχουν κάποιον να μιλήσουν, που θα καταλάβει τις ανησυχίες και τους φόβους τους. Εκεί λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι βρίσκεται και το κλειδί της μακρόχρονης επιτυχίας του Συλλόγου.

Το ταμπού

Περιέγραψε και μια συνθήκη που είναι πραγματικότητα. Οι άνθρωποι, όπως είπε, φοβούνται πολύ συχνά να πουν την λέξη «καρκίνος» και ακούν συχνά εκφράσεις όπως «έχει κακό», «έξω από εδώ», αλλά και πολλά ακόμη. Ωστόσο για ένα άτομο που νοσεί όλος αυτός ο φόβος δεν λειτουργεί ανακουφιστικά, αλλά το πανικοβάλει και τον κάνει να αισθάνεται άσχημα. Ένας από τους βασικούς στόχους του Συλλόγου είναι να ακούει τους ανθρώπους που νοσούν, να τους ενθαρρύνει να μην ντρέπονται και να μην φοβούνται να πουν την λέξη καρκίνος! Εξήγησε ότι ο καρκίνος δεν είναι τίποτα άλλο, πέρα από μια ασθένεια, όπως όλες τις άλλες. Υπογράμμισε ότι πρέπει όλοι μας να λέμε αυτή την λέξη και να μην διστάζουμε γιατί πλέον είναι μια ασθένεια πολύ συνηθισμένη που δεν διαφέρει σε τίποτα!

Το μήνυμα

Το δικό της μήνυμα προς όλους τους καρκινοπαθείς, αλλά και τις οικογένειες τους είναι πως «Όλα μπορούν να ξεπεραστούν» υπογραμμίζοντας ότι πάντα ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Φίλων και Εθελοντών Νομού Λασιθίου ΣΤΗΡΙΖΩ, θα βρίσκεται δίπλα τους.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ