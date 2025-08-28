Σήμερα το πρωί στην είσοδο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της εικοσιτετράωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν αιτήματα όπως την απόσυρση του νέου πειθαρχικού νόμου για το Δημόσιο, την άμεση ανάγκη για μαζική πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, την χρηματοδότηση τόσο του ΓΝΑΝ όσο και συνολικά του ΕΣΥ, καθώς και την αντίθεσή τους στην είσοδο ιδιωτών στο σύστημα υγείας.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κ. Γιώργο Μανουσάκη, τον Πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Νομού Λασιθίου κ.Κωστή Καραταράκη, τον Πρόεδρο Φίλων Νοσοκομείου και πρώην Δήμαρχο κ.Δημήτρη Κουνενάκη ,τον Πρόεδρο των Συνταξιούχων ΙΚΑ κ. Γιώργο Πάγκαλο, τον Πρόεδρο των Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Λασιθίου κ.Κωνσταντίνο Δεμέζτο, τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Νομού Λασιθίου κ.Μανώλη Πεπόνη αλλά και τον Αντιδήμαρχο σε θέματα Εσόδων, Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Διοικητικής Εποπτείας κ. Γεώργιο Αρακαδάκη , που μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά στο παρακάτω βίντεο.

Αναλυτικό ρεπορτάζ ακολουθεί στην έντυπη ΑΝΑΤΟΛΗ.