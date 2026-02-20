Ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, που απειλεί με σοβαρές καθυστερήσεις ή ακόμα και με οριστική διακοπή εργασιών το μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ στο Λασίθι, φέρνει στο φως μια κατεπείγουσα επιστολή με ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου 2026. Το έγγραφο υπογράφεται από δεκάδες θιγόμενους ιδιοκτήτες και απευθύνεται στον Πρωθυπουργό, την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και την ανάδοχο εταιρεία κατασκευής. Το επίκεντρο της αντιπαράθεσης αφορά το πολύπαθο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος (από χ.θ. 12+400 έως 14+650).

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύχθηκε ως κατεπείγουσα τον Δεκέμβριο του 2021. Έκτοτε, οι ιδιοκτήτες βιώνουν μια διαρκή αναστάτωση και ομηρία για περισσότερα από τέσσερα έτη την οποία έχει καταγράψει με συνέπεια η ΑΝΑΤΟΛΗ. Ανάμεσα στα απαλλοτριούμενα ακίνητα βρίσκονται οικογενειακές κατοικίες, δυναμικές επαγγελματικές επιχειρήσεις και καλλιέργειες απολύτως αναγκαίες για τη διαβίωσή τους. Οι πολίτες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις διαρροές που τους στοχοποιούν ως υπαίτιους των καθυστερήσεων, τη στιγμή που το κράτος αδυνατεί να εκπληρώσει τις βασικές του υποχρεώσεις.

Η ουσία του προβλήματος εδράζεται στα οικονομικά δεδομένα και τα ανυπόληπτα, όπως τα χαρακτηρίζουν, αρχικά κτηματολογικά στοιχεία. Βασιζόμενο σε αυτά, το Δημόσιο επιχείρησε να αποβάλει τους ιδιοκτήτες, παρακαταθέτοντας μόλις 3.466.196 ευρώ για όλο το απαλλοτριούμενο τμήμα. Ωστόσο, με δικαστική απόφαση (ΜονΕφΑνΚρ 195/30.9.2024), το ποσό αναθεωρήθηκε ριζικά. Βάσει αυτής, το κράτος οφείλει να καταβάλει ένα επιπλέον ποσό 9.231.805 ευρώ αποκλειστικά για τις ιδιοκτησίες της συγκεκριμένης ομάδας. Ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, οι κάτοικοι ξεκαθάρισαν εγγράφως – μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου Γιάννη Χορομίδη – πως δεν παραδίδουν τις περιουσίες τους εάν δεν καταβληθεί η πλήρης αποζημίωση.

Τεράστια ερωτηματικά προκαλεί, παράλληλα, ο χειρισμός των κονδυλίων του έργου. Οι ιδιοκτήτες στηλιτεύουν τον παραλογισμό να δημοπρατείται το έργο και να ξεκινούν εργασίες πριν ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις. Όπως καταγγέλλουν, ενώ τα χρήματα για τις περιουσίες τους καθυστερούν, τον Οκτώβριο του 2025 το Υπουργείο κατέβαλε στην ανάδοχο εταιρεία αποζημίωση ύψους 20,1 εκατ. ευρώ για θετικές ζημίες. Εάν είχε προηγηθεί η πληρωμή των 9,2 εκατ. στους ιδιοκτήτες, το έργο θα προχωρούσε ομαλά, δεν θα δημιουργούνταν πρόσθετες υποχρεώσεις εκατομμυρίων προς τον εργολάβο και το Δημόσιο δεν θα επιβαρυνόταν με τόκους υπερημερίας 2% μηνιαίως.

Το έγγραφο κλείνει με μια αυστηρή προειδοποίηση: Στις 31 Μαρτίου 2026 συμπληρώνεται ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης, σηματοδοτώντας τη λήξη της προθεσμίας καταβολής. Εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί άμεσα, ελλοχεύει ανοιχτά ο κίνδυνος αυτοδίκαιης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης και οριστικής διακοπής των εργασιών σε αυτό το ζωτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, τινάζοντας τον προγραμματισμό στον αέρα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ