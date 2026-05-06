Με αισθήματα βαθύτατης θλίψης και ειλικρινούς συγκίνησης, η τοπική κοινωνία της Κρήτης, και ειδικότερα οι περιοχές της Νεάπολης του Αγίου Νικολάου, και του Οροπεδίου Λασιθίου καθώς και της Χερσονήσου και του Ηρακλείου, ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν έναν αγαπητό συνάνθρωπό μας. Η είδηση της εκδημίας του Ευτυχίου, πατέρα του Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμου, σκόρπισε το πένθος, υπενθυμίζοντας σε όλους μας την ευθραυστότητα της ανθρώπινης φύσης αλλά και τη σημασία της παρακαταθήκης που αφήνει κάθε άνθρωπος πίσω του με το πέρας της επίγειας διαδρομής του.

Η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή μέσα από ένα λιτό, άκρως συγκινητικό και γεμάτο πίστη μήνυμα που απέστειλε ο ίδιος ο Μητροπολίτης προς τους πνευματικούς του αδελφούς και συλλειτουργούς. Με τα λόγια «Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ο πατέρας μου εκοιμήθη σήμερα», ο μητροπολίτης. Γεράσιμος μετέφερε το βαρύ πένθος της οικογένειάς του στην ευρύτερη εκκλησιαστική και τοπική κοινότητα. Είναι μια στιγμή βαθιάς δοκιμασίας, καθώς η απώλεια του γονέα αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς και οδυνηρούς σταθμούς στη ζωή κάθε ανθρώπου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, ο αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τον δέοντα σεβασμό. Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί την ερχόμενη Παρασκευή, 8 Μαΐου. Η τελετή θα λάβει χώρα στην ιστορική Νεάπολη, στη 1:00 το μεσημέρι στη Μεγάλη Παναγία.

Συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του Μεραμπέλλου, αλλά και πλήθος κληρικών, αναμένεται να δώσουν το «παρών» για να συμπαρασταθούν στο πένθος και να προσευχηθούν.

Ακολούθως, η νεκρική πομπή θα αναχωρήσει με προορισμό το Ηράκλειο, όπου θα γραφτεί ο τελικός επίλογος αυτής της διαδρομής. Η ταφή του εκλιπόντος έχει προγραμματιστεί για τις 3:30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Θα πραγματοποιηθεί στο παλαιό Κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου, έναν χώρο ιστορικό και ιερό. Εκεί, ανάμεσα στα κυπαρίσσια και τη σιωπή των μνημείων, η κρητική γη θα δεχθεί στα σπλάχνα της τον Εύτυχιο, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της ζωής με την προσδοκία της Ανάστασης.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ εύχεται ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ