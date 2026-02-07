Ανάμεσα στα 50 καλύτερα ξενοδοχεία Wellness Resorts στον κόσμο, σε αυτά που προωθούν τον τουρισμό δηλαδή ευεξίας, το περιοδικό Health Travel κατατάσσει, στη 7η θέση, το Minos PalaceResort.

Το περιοδικό έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το Minos Palace δεν είναι απλώς ένα «ξενοδοχείο με σπα», αλλά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ευεξίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα ευεξίας του Minos Palace Resort για το 2026 βασίζεται στη μέθοδο «NaoMethod», η οποία συνδυάζει την επιστήμη της μακροζωίας, με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Όλες οι δραστηριότητες περιστρέφονται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: τη διατροφή, την κίνηση, τον ύπνο και την αυτοκυριαρχία.

Όπως επισημαίνεται, η Ελλάδα δεν είναι πλέον μόνο προορισμός για «ήλιο και θάλασσα», αλλά παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την υγεία και την ευεξία. Το ξενοδοχείο Minos Palace Resort έχει προγραμματίσει το άνοιγμά του για τις 17 Απριλίου 2026.

ΛΕΩΝ.Κ.