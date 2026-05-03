Στις 3 Μαΐου, όταν η άνοιξη θα έπρεπε να έχει πια στεριώσει για τα καλά, το Οροπέδιο Καθαρού ντύθηκε ξανά στα λευκά. Το χιόνι, απρόσμενο και σχεδόν παράταιρο για την εποχή, σκέπασε τη γη…

Η εικόνα ήταν μαγευτική: οι κορυφές και τα χωράφια να αστράφτουν κάτω από το φως, σαν να είχε επιστρέψει για λίγο ο χειμώνας.

Ο καιρός μοιάζει πια απρόβλεπτος, με ακραία φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους σε στιγμές που δεν τα περιμένουμε.

Οι εποχές δείχνουν να χάνουν τα όριά τους. Η άνοιξη μπλέκεται με τον χειμώνα, οι θερμοκρασίες ανεβοκατεβαίνουν απότομα και η φύση προσπαθεί να προσαρμοστεί σε έναν ρυθμό που αλλάζει.