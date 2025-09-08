Από το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Με αγωνία και με δεδομένους τους κινδύνους που εγκυμονούνται για την πορεία του Νοσοκομείου μας, ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας προσκάλεσε σε συνάντηση διαλόγου τον Δήμαρχο και τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων. Στόχος ήταν η κοινή και αταλάντευτη υιοθέτηση βασικών στόχων για το Νοσοκομείο μας. Οι στόχοι αυτοί ως αρχή μπορούν να τίθενται από όλους μας σε κάθε επίπεδο διεκδίκησης και προς κάθε πολιτειακό φορέα. Στη συνάντηση αυτή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στην μικρή αίθουσα του «Μελίνα Μερκούρη» παρευρέθηκαν εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας οι: κ. Γουλιδάκης Ιωάννης για την δημοτική παράταξη «Δήμος Ιεράπετρας Προοπτική για το Μέλλον», κα Σακαδάκη Μαρία για την δημοτική παράταξη «Ιεράπετρα Νέα Πορεία», κα Κοτσιφάκη Μαρία για την δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ιεράπετρας». Δεν υπήρξε συμμετοχή από τον Δήμαρχο ή άλλον εκπρόσωπο από την δημοτική παράταξη «Ιεράπετρα Μαζί για τον τόπο μας».

Οι θέσεις όπως αυτές αναπτύχθηκαν και αναλύθηκαν ήταν οι εξής:

1) Το Νοσοκομείο μας πρέπει να είναι αυτοδιοίκητο με δικό του ΑΦΜ.

2) Τροποποίηση και επικαιροποίηση του Οργανισμού του Νοσοκομείου για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και τοπικές ανάγκες.

3) Στελέχωση με ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, τουλάχιστον και σε πρώτη φάση σύμφωνα με τον ισχύοντα παρωχημένο οργανισμό.

4) Μετονομασία του Νοσοκομείου μας σε Γενικό Νοσοκομείο Νοτιοανατολικής Κρήτης για διασφαλίζεται η πρόοδος και η αειφορία του.

Προηγήθηκε προβολή Power Point με θέμα παρελθόν παρόν και μέλλον στην υγεία με σκοπό την προσαρμογή των διεκδικήσεων μας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και υπήρξε διευκρίνηση από τους εκπροσώπους των παρατάξεων για επιπλέον μέτρα που μπορούν να προτείνουν για την υποστήριξη του Νοσοκομείου.

Διαφωνία υπήρξε από την κ. Κοτσιφάκη κρίνοντας τις θέσεις του Συλλόγου ως μη επαρκείς, ενώ θέσεις όπως το δικαίωμα πρόσβασης στη Δημόσια, δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη όλων και άλλες θέσεις για την προστασία και υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας μας, αποτελούν βασική μας διεκδίκηση σε όλους μας τους αγώνες.

Η συνάντηση έκλεισε με την ομόφωνη άποψη, το θέμα Νοσοκομείο Ιεράπετρας να τεθεί και να συζητηθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ