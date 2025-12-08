Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα «Ιωάννης Χριστάκης» (Μελινάκι), την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, με θέμα απολογισμός της δράσης του απερχόμενου προσωρινού Δ.Σ. και διεξαγωγή αρχαιρεσιών.

Όσα από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα και να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του σωματείου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα την επόμενη Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ.

Νικόλαος Μιαούλης