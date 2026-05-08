Εντός του επόμενου διμήνου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του φράγματος Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας και της λιμνοδεξαμενής Χοχλακιών Σητείας, δύο σημαντικών εγγειοβελτιωτικών έργων εθνικής κλίμακας. Τα έργα αυτά θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και την ενίσχυση του παραγωγικού αγροτικού μοντέλου των περιοχών Ιεράπετρας και Σητείας.

Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, «τα έργα έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανάδοχο κατασκευής», υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία τους για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση των υδατικών αναγκών της περιοχής.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αναπαραγωγή ανακριβών ή πρόωρων πληροφοριών από μερίδα του δημόσιου λόγου, γεγονός που δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Οι αγρότες και οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν την πραγματική εικόνα.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδοτική δομή, στο πλαίσιο της σύμβασης ΣΔΙΤ, το τμήμα του έργου που είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης απεντάχθηκε, καθώς οι σχετικές πληρωμές ολοκληρώνονται εντός του καλοκαιριού. Το ποσό αυτό θα αντικατασταθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, διασφαλίζοντας τη συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων χωρίς καθυστερήσεις.