Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Ιεράπετρας παρευρέθηκε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου της Ν.Δ., Γιάννης Πλακιωτάκης, απευθύνοντας μήνυμα ενότητας, σταθερότητας και αναπτυξιακής προοπτικής. Ο κ. Πλακιωτάκης εξέφρασε τη χαρά του για τη μεγάλη συμμετοχή και ευχήθηκε υγεία, πρόοδο και δημιουργία σε όλες τις Λασιθιώτισσες και όλους τους Λασιθιώτες, επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία συμπληρώνει επτά χρόνια διακυβέρνησης μέσα σε απαιτητικές συνθήκες. Παράλληλα, συνεχάρη θερμά τον νέο Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ιεράπετρας, κ. Βαγγέλη Παπακωνσταντή, και όλα τα μέλη της ΤΕ, καθώς και τον νέο Πρόεδρο της ΔΕΕΠ Λασιθίου, κ. Αθανάσιο Κατσαγκόλη, για την ανάληψη των καθηκόντων τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση της παρουσίας και της δράσης του κόμματος στην περιοχή.

Όπως τόνισε, η Νέα Δημοκρατία παραμένει η πολιτική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον της χώρας, καλώντας τους πολίτες να συγκρίνουν τη σημερινή Ελλάδα με εκείνη του 2019. Παράλληλα τόνισε ότι πρέπει να αποφεύγουμε τη λογική του λαϊκισμού και να στηριζόμαστε σε μεθοδικές και ουσιαστικές πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα για όλους. Αναφέρθηκε στη σταθερή οικονομική πορεία της χώρας, στους αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης και στη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μεγάλα έργα του νομού Λασιθίου, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο οδικός άξονας Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη, το μεγαλύτερο έργο υποδομής που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή. Παράλληλα, δρομολογούνται έργα και βελτιωτικές παρεμβάσεις, καθώς και εγγειοβελτιωτικά έργα που η περιοχή της Ιεράπετρας ανέμενε για δεκαετίες, ενώ έχουν ήδη υλοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις σε ανόρυξεις γεωτρήσεων, αρδευτικά δίκτυα, νέες εκπαιδευτικές δομές και ανακαινίσεις δημόσιων σχολείων σε όλο τον νομό. Πρόκειται για έργα που ενισχύουν την καθημερινότητα των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην περιοχή, φέρνοντας την Ιεράπετρα και τον ευρύτερο νομό στο χάρτη των μεγάλων αναπτυξιακών υποδομών.

Ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι, παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που αναγνωρίζονται, ο συνολικός απολογισμός της κυβερνητικής πορείας είναι θετικός, τονίζοντας ότι καμία πρόοδος δεν επιτυγχάνεται ατομικά αλλά μέσα από τη συλλογική συνεργασία κυβέρνησης, βουλευτών, Δήμων, Περιφέρειας και τοπικών φορέων. Στο πλαίσιο της ομιλίας του αναφέρθηκε και στη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι το κόμμα αποτελεί σήμερα το σταθερό τιμόνι του πολιτικού συστήματος, με απολογισμό ευθυνών, επιτυχιών και ουσιαστικής προσφοράς στη χώρα.



Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανώλης Φραγκούλης, ο Δήμαρχος Οροπεδίου, Γιώργος Αθανασάκης, ο Διοικητής Υγειονομικής Περιφέρειας, Νεκτάριος Παπαβασιλείου, η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Λασιθίου, Ευαγγελία Φανούρακη, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Λεωνίδας Τερζής, η Περιφερειακή Σύμβουλος, Ελένη Βλάση, ο Τομεάρχης Νομού, Στέργιος Μαρής, ο Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου, Αντώνης Μαύρης, εκπρόσωποι της ΔΕΕΠ Ηρακλείου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ΝΔ Αγίου Νικολάου, Γιώργος Μπαρμπούνης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ΝΔ Σητείας, Παντελής Λιανουδάκης, καθώς και πολλά στελέχη και φίλοι του κόμματος.