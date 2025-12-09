Η μαγεία δεν αναβάλλεται, απλώς μεταφέρεται!
Η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 19:00!
Η γιορτή συνεχίζεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα:
- Μουσικό πρόγραμμα & εορταστικές εμφανίσεις
- Μουσική περιήγηση από τη Φιλαρμονική Ιεράπετρας
- Εορταστικά τραγούδια από τη Χορωδία Νέων
- Ζωντανές εμφανίσεις από τα συγκροτήματα Κωνσταντίνου Τσιαντή & Νότος
- Guest εμφάνιση: VARPITON – Μουσικό Σχολείο
Για τα παιδιά
- Πολλές εκπλήξεις και δραστηριότητες
- Bubble Show με διαδραστικά παιχνίδια και χαμόγελα
Οι γίγαντες παίρνουν μια ανάσα, τα φώτα ετοιμάζονται, και η πιο φωτεινή γιορτή της χρονιάς έρχεται με ακόμα περισσότερη λάμψη, εκπλήξεις και γιορτινή διάθεση!