Η μαγεία δεν αναβάλλεται, απλώς μεταφέρεται!



Η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 19:00!



Η γιορτή συνεχίζεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα:

Μουσικό πρόγραμμα & εορταστικές εμφανίσεις

Μουσική περιήγηση από τη Φιλαρμονική Ιεράπετρας

Εορταστικά τραγούδια από τη Χορωδία Νέων

Ζωντανές εμφανίσεις από τα συγκροτήματα Κωνσταντίνου Τσιαντή & Νότος

Guest εμφάνιση: VARPITON – Μουσικό Σχολείο

Για τα παιδιά

Πολλές εκπλήξεις και δραστηριότητες

Bubble Show με διαδραστικά παιχνίδια και χαμόγελα

Οι γίγαντες παίρνουν μια ανάσα, τα φώτα ετοιμάζονται, και η πιο φωτεινή γιορτή της χρονιάς έρχεται με ακόμα περισσότερη λάμψη, εκπλήξεις και γιορτινή διάθεση!