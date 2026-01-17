Υπάρχει κατολίσθηση στον δρόμο προς Ιεράπετρα, στο ύψος κάτω από τη Φανερωμένη.
Η διέλευση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Παρακαλούνται οι οδηγοί να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να ακολουθούν τυχόν οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
