Υπάρχει κατολίσθηση στον δρόμο προς Ιεράπετρα, στο ύψος κάτω από τη Φανερωμένη.

Η διέλευση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Παρακαλούνται οι οδηγοί να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να ακολουθούν τυχόν οδηγίες των αρμόδιων αρχών.