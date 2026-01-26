Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 7 της Υ.Α. 2804/2025 – ΦΕΚ 109/Β/21-1-2025 «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργιάς Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες:
«Αν μετά την αποστολή της πρόσκλησης προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, είναι δυνατόν ο Πρόεδρος να την αναβάλει ή ακόμα και να τη ματαιώσει, αναφέροντας τους λόγους που το επιβάλουν. Σε περίπτωση αναβολής, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης μετά την άρση των λόγων αναβολής, και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών από την αρχική ορισθείσα ημερομηνία πραγματοποίησης της συνεδρίασης.
Διαφορετικά η συνεδρίαση ματαιώνεται και εκδίδεται πρακτικό ματαίωσής της».
Με τη με αρ. πρωτ. 941/26-1-2026 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κρήτης για συνάντηση με τον Δήμαρχο με θέμα το Ν.Ο.Α.Κ., μεταθέτουμε τη μέρα σύγκλησης της προγραμματισθείσας 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης με ημερομηνία συνεδρίασης Τρίτη 27-1-2026 και ώρα 17:30, καθώς και της 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΜΕΙΚΤΗΣ συνεδρίασης με ημερομηνία συνεδρίασης Τρίτη 27-1-2026 και ώρα 18:30 την Τετάρτη 28-1-2026, τις ίδιες ώρες, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων «στα ίδια θέματα» της ημερήσιας διάταξης που περιλάμβαναν οι με αριθμ. πρωτ. 787/23-1-2026 και 792/23-1-2026 προσκλήσεις μας.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
Αναλυτικά τα θέματα των συνεδριάσεων στους παρακάτω συνδέσμους