Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 7 της Υ.Α. 2804/2025 – ΦΕΚ 109/Β/21-1-2025 «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργιάς Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες:

«Αν μετά την αποστολή της πρόσκλησης προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, είναι δυνατόν ο Πρόεδρος να την αναβάλει ή ακόμα και να τη ματαιώσει, αναφέροντας τους λόγους που το επιβάλουν. Σε περίπτωση αναβολής, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης μετά την άρση των λόγων αναβολής, και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών από την αρχική ορισθείσα ημερομηνία πραγματοποίησης της συνεδρίασης.

Διαφορετικά η συνεδρίαση ματαιώνεται και εκδίδεται πρακτικό ματαίωσής της».