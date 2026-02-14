Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Ανακήρυξη ως Επίτιμης Δημότη του Δήμου Ιεράπετρας τη Βρετανίδα συγγραφέα – δημοσιογράφο VICTORIA HISLOP (Εισηγητής: Δήμαρχος- Φραγκούλης Εμμανουήλ) Επιλογή υδρονομέων άρδευσης χειμερινής περιόδου για το έτος 2026 (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος) Απευθείας μίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Φέρμων.(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος) Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2025 (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος) Εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ294 για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία του Λούνα Παρκ με την επωνυμία «ΚΑΤΕΡΙΝΑ» (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος) Μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για το έτος 2026.(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Τζουμάκας