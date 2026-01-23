Όλες οι οργανώσεις του νομού, ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, η Βουλευτής μας και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εργάζονται συστηματικά για την ανάδειξη των προβλημάτων της Ελληνικής κοινωνίας και, κατ’ επέκταση, του Λασιθίου.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών του νομού μας και δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε και να ασκούμε ουσιαστικό πολιτικό και θεσμικό έλεγχο, απαιτώντας διαφάνεια, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα στις κυβερνητικές πρακτικές που πλήττουν καθημερινά την κοινωνία και τον τόπο μας.

Η πόρτα μας είναι ανοιχτή στον διάλογο και τη συζήτηση, όπως αποδεικνύουμε έμπρακτα τα τελευταία χρόνια. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των πολιτών και συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα για το καλό του Λασιθίου και της Ελλάδας. Η κοινωνική δικαιοσύνη και το κοινωνικό κράτος που διεκδικούμε δεν αποτελούν ζήτημα δημοσκοπήσεων ή πολιτικών ισορροπιών, αλλά θεμελιώδη υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία.

Μετά τον ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία, που ξεκίνησε μέσα από τις Περιφερειακές Συνδιασκέψεις σε όλη την Ελλάδα, το επερχόμενο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει αφετηρία εμπλουτισμού του προγράμματός μας με τις απόψεις, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας.

Νομαρχιακή Επιτροπή

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου